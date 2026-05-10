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比賽地點： 湖人主場（Crypto.com Arena）





湖人主場（Crypto.com Arena） 開賽時間： 5月10日（日）上午09：30





主場哨與哨音優勢： 湖人能否在主場獲得更多罰球機會來延緩雷霆節奏？





湖人能否在主場獲得更多罰球機會來延緩雷霆節奏？ 外線火力成關鍵： 湖人前兩戰三分球合計命中率36%，射手群能否維持此水準？





湖人前兩戰三分球合計命中率36%，射手群能否維持此水準？ 詹姆斯的體能極限： 41歲的詹姆斯在連打兩場高強度賽事後，回到主場能否維持整場輸出？





41歲的詹姆斯在連打兩場高強度賽事後，回到主場能否維持整場輸出？ 禁區封鎖戰： 湖人能否找到破解霍姆葛倫火鍋盛宴的方法？





洛杉磯湖人： Jarred Vanderbilt（手指脫臼，出賽成疑）、Luka Dončić（腿筋拉傷，確定缺陣）。





Jarred Vanderbilt（手指脫臼，出賽成疑）、Luka Dončić（腿筋拉傷，確定缺陣）。 奧克拉荷馬雷霆： Jalen Williams（腿筋傷勢，出賽成疑）。





時間 對戰組合 (客隊 vs. 主隊) 03:00 AM 底特律活塞 vs. 克里夫蘭騎士 (G3) 08:30 AM 奧克拉荷馬雷霆 vs. 洛杉磯湖人 (G3)

NBA 2026年季後賽西區準決賽戰火延燒至洛杉磯！台灣時間5月10日，系列賽第三戰將在加密貨幣網體育館（Crypto.com Arena）舉行。目前雷霆隊帶著2-0的絕對領先優勢出征洛杉磯，在前兩戰中，雷霆分別都以18分的巨大分差輕取湖人。對於陷入絕境的紫金軍團而言，回到主場後能否在少了核心唐西奇（Luka Dončić）的情況下守住防線，將是避免被聽牌的最後機會。✳️對湖人來說，前兩戰的失利暴露了球隊在缺乏唐西奇後的進攻荒。詹姆斯（LeBron James）雖連兩場燃燒體能，但球隊在第四節的體力崩潰已成致命傷。回到主場後，湖人必須利用主場優勢，提升防守端的侵略性。此外，如何修正前兩場慘不忍睹的三分命中率，並讓角色球員在詹姆斯身邊提供穩定火力，是教練團在G3必須解決的燃眉之急。雷霆在前兩場主場賽事中展現了例行賽龍頭的霸氣，不僅核心SGA穩定控場，內線支柱霍姆葛倫（Chet Holmgren）更是在攻守兩端徹底壓制湖人禁區。雷霆目前的策略極其精準：利用強大的防守對抗性逼迫湖人產生失誤，並透過快速反擊摧毀老邁的湖人防線。帶著客場連勝的氣勢，力求在洛杉磯至少拿下一勝，將湖人逼入淘汰邊緣。✳️連續兩場大敗對湖人士氣是巨大的打擊。湖人目前的難題在於「進攻點單一」，在唐西奇缺陣下，湖人的進攻體系顯得支離破碎。然而，歷史上湖人在主場往往能激發出額外的能量。G3的觀戰重點在於湖人能否從開局就打出強度，限制雷霆的快攻得分，並將比賽節奏拖入緩慢的半場陣地戰，利用經驗彌補體能差距。雷霆在系列賽前兩戰展現了教科書般的戰術執行力。數據顯示，雷霆在陣地戰中透過頻繁的空切與傳導，讓湖人的防守疲於奔命。特別是雷霆的板凳深度，在G2再次發揮關鍵作用，這讓雷霆在體能消耗上遠低於依賴老將的湖人。G3若能維持對詹姆斯的車輪戰防守，雷霆極有可能在客場帶走勝利。✳️在唐西奇缺陣的日子裡，里夫斯必須是那個站出來接管比賽的人。然而第一戰他手感極度冰冷，16投僅3中，這與他例行賽的神勇表現大相徑庭。好在第二場他已找回準心，狂飆全場最高的31分，對於湖人來說無疑是一大喜訊。回到主場，里夫斯需要維持他的「鄉村曼巴」本色。他是湖人除了詹姆斯外唯一的持球發動機，他的組織能力與外線準星將直接決定湖人的進攻上限。若里夫斯表現不佳，湖人將毫無勝算。這位二年級長人已成為湖人不可逾越的禁區高牆。前兩戰霍姆葛倫場均貢獻2.5次封阻，不僅在防守端讓詹姆斯的切入吃足苦頭，進攻端更有71%的超高三分命中率。他在G3的護框表現將決定湖人能否在禁區得分。面對湖人內線，霍姆葛倫的冷靜與高度優勢是雷霆最依賴的武器。✳️✳️2025-2026年的NBA可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass等直播平台。🟡線上收看：