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中信兄弟今（9）日在主場持續交手台鋼雄鷹，若再輸球就將再開啟下一波連敗之旅，結果首局就靠高宇杰富貴險中求，打出2分打點安打，5、6局再透過戰術推進攻下2分，搭配洋投德保拉主投6局僅失1分，連續2戰繳出好投，終場4：2捍衛主場，系列賽也戰成1勝1敗。台鋼雄鷹一局下被攻佔滿壘，後勁2好1壞情況下投出內角球，高宇杰閃躲不及疑似被觸身球，但裁判認為沒有，高宇杰隨即向休息室示意，兄弟教練團提出挑戰，裁判經過短暫審視後，最終維持原判決，平野惠一氣到衝上場理論許久，希望能重播再確認，但最終無果。所幸高宇杰整理好心情，敲出反方向安打，一棒帶有2分打點，兄弟目前4局打完取得2：0領先。台鋼雄鷹直到第五局才有得分機會，朱盟於關鍵時刻敲出中外野一壘安打，也是生涯首安，就幫助台鋼雄鷹攻下第1分，可惜後續陳文杰、曾子祐都出局，大局攻勢遭到瓦解。中信兄弟五、六局兩局靠觸擊戰術推進與岳東華安打，攻下2分保險分，台鋼雄鷹第七局狙擊黃衫軍中繼主力蔡齊哲，靠陳文杰高飛犧牲打追加第2分。但中信兄弟後續後援回穩，第八局呂彥青一上場就被打出雙安，但仍力保不失分，終結者李振昌則重現泡麵組美名，僅用8球連續解決3名打者，幫助中信兄弟4：2擊敗台鋼雄鷹，系列賽扳回一城。