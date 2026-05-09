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中華職棒味全龍外野手陳子豪開季打擊狀態低迷，打擊率僅1成59，今（9）日遭下放二軍調整，龍隊總教練葉君璋表示，陳子豪心情有受到影響，站在教練立場，葉總不覺得陳子豪不好，「他打到球其實都蠻強勁的，運氣的成分也存在。」葉總笑說，陳子豪此次下二軍歸期未定，「就讓調整一下也好，不是調整能力，是調整他的運氣。」陳子豪開季打擊率持續低迷，近期已經是連續3場無安打，打擊率僅1成59，今日遭下放二軍調整，面對台鋼雄鷹二軍4打數無打，吞下1次三振。龍隊總教練葉君璋表示，有感覺陳子豪心情蠻不好的，「讓他下去稍微喘息一下，我看他算是影響到他的心情。」葉總指出，陳子豪從春訓期間蠻努力在調整狀況，「我一直覺得他沒有不好，他打到球其實都蠻強勁的，運氣的成分也存在。」葉總認為打擊很有趣，「他如果打100次有3支打得很好的球變成安打，大家就不會覺得他有什麼問題。但腳程快一點的人，可能打得不好，就不小心多了幾支安打，但有時候我們會拿那3支安打來評論說球員狀況不好、成績不好。」葉總直言，陳子豪打到的球很多很紮實，但有時就真的運氣很差，「我是每天在看他的人，可能我們會有迷思說，希望他趕快好，給他多一點機會，當然站在我們的角度會是這樣，所以我們有時候也會忽略（某些事情）。」葉總說，當然會希望陳子豪敲安打，但只要球打得紮實，就會覺得不錯，「站在教練的角度，是真心希望他只要把球打紮實、強勁，我覺得他都不是問題。但沒辦法，我覺得這件事有影響到他。」葉總笑說，陳子豪這次下二軍沒特別設定歸期，「就讓調整一下也好，不是調整能力，是調整他的運氣。」