我是廣告 請繼續往下閱讀

中信兄弟今（9）日在主場迎戰台鋼雄鷹，終場以4：2捍衛主場勝利。除了洋投德保拉主投6局僅失1分的優質先發外，場上最受矚目的焦點莫過於重砲大物許庭綸在比賽中敲出一支差點過牆的三壘安打，回到休息區和教練團的幽默互動，讓網友全笑翻。今日擔任先發左外野手的許庭綸，在第7局擊出極為深遠的三壘安打。這球飛行距離極遠，差點直接飛越全壘打牆成為全壘打。隨後靠著下一棒岳東華補上適時安打，許庭綸成功跑回本壘得分。回到休息室後，教練團與防護員並未放過這個「虧人」的好機會。教練「紅龜」陳江和幽默地比出健身舉重動作，網友笑說看起來似乎是在對著許庭綸大喊：「不夠粗不夠粗！去做重訓！」，虧他力量再大一點這球就過牆了。有趣的是，現場球場LED大螢幕甚至在此時同步秀出蛋白飲廣告，彷彿也在提醒他「該補一下了。年僅20歲的許庭綸，是中信兄弟2024年季中選秀的首輪第一指名。雖然去年主要負擔代跑與守備，一軍出賽44場的攻擊指數（OPS）僅.603，但總教練平野惠一早已注意到他的蛻變。平野教練指出，經過一整季與春訓的洗禮，許庭綸的力量有顯著提升，正朝著正確的方向前進。除了加強對變化球的掌握度，教練團特別指導他提升腿部爆發力。本場比賽中信兄弟首局便展現攻勢，高宇杰在關鍵時刻敲出帶有2分打點的安打先聲奪人。5、6兩局再透過戰術推進與黃韋盛的犧牲飛球攻下分數。張仁瑋全場擊出2支安打表現最為穩定；高宇杰貢獻關鍵2分打點。洋投德保拉主投6局僅失1分，成功捍衛勝果。中信兄弟以4：2力克台鋼雄鷹，系列賽戰成1勝1敗平手。