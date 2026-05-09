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2026年倫敦世界桌球團體錦標賽於今（9）日展開女團四強賽，日本女團展現強大硬實力，最終以總比分3：0橫掃德國隊，連續第6屆世桌賽殺入決賽。這支由早田希娜領軍的隊伍，將在決賽挑戰自1971年以來、睽違55年的首面世桌賽金牌。本場比賽日本隊調整出戰順序，面對由43歲老將韓瑩坐鎮的德國隊，打得並不輕鬆，前兩盤皆一度陷入苦戰。17歲的新星張本美和開局不敵經驗豐富的削球手韓瑩，以5-11先丟一局。第二局張本在暫停後找回節奏，以12-10艱難扳平，隨後勢如破竹，以11-3、11-8連下兩城完成逆轉。日本一姐早田希娜遭遇德國名將溫特（Sabine Winter）的頑強抵抗，開賽連丟兩局（10：12、6：11）被逼入絕境。關鍵時刻早田展現強大的心理素質，上演「讓二追三」大驚轉，連拿三局（11：5、11：9、11：6）絕地重生，助日本隊取得聽牌優勢。具備強攻能力的削球手橋本帆乃香，開賽便壓制世界排名第55的米特蘭姆（Nina Mittelham），最終以11：8、11：5、11：5連掃三局，乾脆利落地終結比賽。隨著日本隊率先晉級決賽，她們的對手將是中國與羅馬尼亞之間的勝方。外界普遍看好中國女團能順利過關，與日本再次上演「宿敵對決」。媒體分析指出，目前這支日本隊對中國隊最具威脅的球員除了持續進化的張本美和外，橋本帆乃香的削球打法也是一大變數。在中國隊目前的陣容中，僅孫穎莎對付削球較為穩定，其餘成員面對削球好手時常陷入苦戰。日本女團自1971年後便未能在世桌賽登頂，此次連續6屆挺進決賽，全隊上下目標一致，誓言終結長達55年的金牌荒，寫下日本桌球歷史新頁。