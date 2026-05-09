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中華職棒味全龍總教練葉君璋今（9）日迎接個人第1000場執教，成為中職史上第3人，場次僅次於洪一中、徐生明，龍隊以8：2擊退富邦悍將，葉總也收穫在龍隊的執教第300勝。值得一提的是，葉總生涯執教首勝、千場執教都剛好在新莊球場，葉總笑說很巧，「我的1000場大概就這2隊了，從義大犀牛，然後去富邦再到味全，我覺得這還蠻巧合的。」葉總今日率隊作客新莊，迎接執教生涯第1000場，成為中職史上第3人，前2位是洪一中與徐生明。雖然是前犀牛、悍將教頭，不過葉總近期因「廖任磊觸身球」、「孔念恩跑壘」等事件的發言遭主場球迷噓聲伺候。但龍軍子弟兵相挺，以8：2擊退悍將，葉總生涯執教第1000場收下勝利，也是龍隊2019年重新組軍回歸中職後的第300勝、葉總執教第300勝。葉總賽前表示，覺得自己很幸運，「做自己喜歡做的事情，沒有其他特別的感覺。我是講真的，通常這種（紀錄）都是人家跟我講，我也是前天才知道執教千場。想一想也合理，還想說怎麼帶那麼久了，可以在職棒環境那麼久，我只是覺得自己蠻幸運的。」回顧葉總執教生涯，掌義大犀牛兵符178場，拿下90勝88敗1和，領兵富邦悍將193場，拿下79勝112敗2和，2019年接任味全龍總教練，628場拿下300勝314敗14和，總計469勝514敗17和、勝率4成77。2015年季中葉總接下義大犀牛兵符，率隊作客新莊奪下執教首勝，今日達成生涯千場執教、300勝也是在新莊，「蠻巧的啦，我的1000場大概就這2隊了，從義大犀牛，然後去富邦再到味全，我覺得這還蠻巧合的。」賽後葉總說，感覺是不知不覺有人替他安排，「蠻有趣的，再加上贏球，當然我們來說更重要。」