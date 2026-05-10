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東區準決賽戰況出現反轉！前兩戰陷入失誤泥沼的克里夫蘭騎士老將哈登（James Harden），今（10）日在主場球迷面前完成自我救贖。他在比賽最後兩分鐘內連續命中三記關鍵球，加上米契爾（Donovan Mitchell）狂轟35分的帶領下，騎士最終以116：109擊退底特律活塞，在系列賽追成1比2。騎士此役展現強韌鬥志，尤其是米契爾在個人第73場季後賽中達成2000分里程碑，高居NBA史上第九快。然而比賽進入最後三分鐘時陷入白熱化，活塞射手羅賓森（Duncan Robinson）的三分球一度追成104：104平手。接著騎士前鋒史特魯斯（Max Strus）完成關鍵抄截並快攻上籃奪回領先。接下來進入哈登的表演時間，這位17年老將先是以招牌的16英尺後撤步跳投擴大優勢，隨後又以一記拋投回應康寧漢（Cade Cunningham）的扣籃。最致命的一擊發生在倒數25秒，哈登在哈里斯（Tobias Harris）面前硬拔命中後撤步三分球，將比分拉開至113：109，彻底擊碎活塞反撲氣焰。活塞隊當家球星康寧漢今日表現全面，攻下27分、10籃板與10助攻，達成生涯季後賽第二次大三元，但他全場也發生了致命的8次失誤。哈里斯雖然贊助21分，但活塞在最後關頭無法阻擋哈登的單打火力，眼睜睜看著騎士收下勝利。騎士目前在今年季後賽的主場戰績是完美的5勝0負，主場威能成為他們逆轉系列賽的最大本錢。哈登今日雖然僅拿19分，但相較於前兩場失誤連連的災難表現，今日在關鍵時刻的冷靜執行力，正是騎士所渴望的贏球拼圖。