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出賽場次：生涯第183場季後賽，正式超越爵士傳奇名將史塔克頓（John Stockton）的182場，追平斯科特（Byron Scott）並列史上第16位。





籃板里程碑：達成季後賽1000個籃板，成為史上第53人（目前累積1001個），緊追名將崔斯勒（Clyde Drexler）的1002個。





抄截紀錄：達成季後賽300次抄截，成為NBA史上第8位達成此成就的球員，前一位是基德（Jason Kidd）的302次。





克里夫蘭騎士老將哈登（James Harden）在今（10）日東區準決賽第三戰（G3）用行動粉碎了前兩戰的質疑！雖然全場19分7助攻的數據看似平凡，但他於末節關鍵時刻連進三球、狂轟7分，並在防守端封鎖對手，帶領騎士以116比109險勝底特律活塞。此役過後，哈登不僅完成自我救贖，更一舉締造三項季後賽歷史級里程碑，季後賽生涯1000籃板+300抄截同日達陣。哈登在今日一戰中將自己的名字深深刻入NBA季後賽史冊：在與活塞少主康寧漢（Cade Cunningham）的後場對決中，哈登在前三節表現低迷（9投4中拿10分），反觀康寧漢在前三節就已繳出準大三元。然而，第四節成為哈登的個人秀。哈登在末節獨拿9分，並在最後兩分鐘內連續命中兩次強硬拋射與一記冷血後撤步三分。這連續的關鍵7分幫助騎士扭轉局面，重新掌握領先。隨後在防守端，哈登單防活塞射手羅賓森（Duncan Robinson），迫使對方在關鍵三分出手投出肉包球，徹底斷送活塞逆轉希望。此戰騎士一度面臨17分大逆轉的危機，若此役落敗將陷入0比3的必敗困境。所幸哈登在危急關頭展現球星價值，成功守住主場勝利並將系列賽追至1比2。