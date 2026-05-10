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克里夫蘭騎士今（10）在NBA季後賽東區準決賽第三戰（G3）捍衛主場成功！靠著米契爾（Donovan Mitchell）狂飆35分以及老將哈登（James Harden）在最後關頭的無情三分彈，騎士以116：109擊退底特律活塞，將系列賽追至1比2。前兩戰飽受失誤批評的哈登，賽後面對媒體問及如何看待外界閒語時，給出了一個讓酸民無語的回覆，他一臉淡然反問主持人「說什麼閒話？」當記者詢問哈登如何處理賽前的種種批評與傳聞時，哈登一臉淡然地反問：「說什麼閒話？」他隨即補充道：「我專注在籃球上，無論球隊需要我做什麼，我就是上場並搞定它。讓比賽說話，即便對手打出一波高潮，我們也見怪不怪，保持冷靜並贏下比賽，這就是我們的工作。」在關鍵第四節，哈登先是命中一記後撤步中距離，隨後又以拋投回應活塞少主康寧漢（Cade Cunningham）的追分；最關鍵的莫過於倒數25秒，他在哈里斯（Tobias Harris）防守下硬拔命中後撤步三分，將比分拉開至113：109，徹底鎖定勝局。除了哈登的自我救贖秀，騎士一哥米契爾表現同樣驚人，全場貢獻35分、10籃板與5助攻，僅用73場季後賽就達成2000分里程碑。中鋒艾倫（Jarrett Allen）也穩定挹注18分，莫布里（Evan Mobley）則有13分、8籃板與2阻攻的全能發揮。活塞隊方面，康寧漢（Cade Cunningham）雖然交出27分、10籃板、10助攻的季後賽生涯第二次大三元，但他全場高達8次的失誤與最後關頭無法限制哈登的單打，成為落敗主因。騎士目前在今年季後賽的主場戰績是傲人的5勝0負。即便系列賽總分仍以1比2落後，但哈登（James Harden）找回侵略性無疑為球隊注入強心針。騎士將在台灣時間下週二（12日）上午繼續在克里夫蘭迎接第四戰，力求將戰線拉回平手。