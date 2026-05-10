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▲米契爾(Donovan Mitchell)在第三節強行切入面對活塞防守。他全場轟下35分與10籃板，雖然末節效率下滑，但依然是騎士前三節能咬住比分的靈魂人物。（圖／路透／達志影像）

在克里夫蘭這場退無可退的生死戰中，騎士隊終於展現了他們在絕境中的侵略性。面對系列賽0比2落後的絕對劣勢，騎士今（10）日回到主場以116：109成功擊退底特律活塞，將大比分追至1比2。這場比賽騎士打得極具張力，開局便展現了主場作戰的求勝意志，雖然在第三節一度因為失誤過多被活塞反超，所幸在第四節關鍵時刻，先前飽受質疑的哈登(James Harden)挺身而出，聯手米契爾(Donovan Mitchell)擋住了對方的反撲浪潮。儘管贏球續命，但騎士在此役暴露出的籃板與調度隱患，依然讓這場勝利顯得有些「心驚膽跳」。如果說前兩場比賽的哈登是騎士低迷的縮影，那麼今日的哈登就是球隊逆襲的引擎。在經歷了前兩戰手感冰冷且失誤連連的低潮後，哈登今日在進攻端展現了截然不同的攻擊性。他全場14投8中穩定貢獻19分，其中最關鍵的表現發生在第四節。當騎士再次陷入得分荒、領先優勢搖搖欲墜時，哈登單節5投4中狂砍9分，包含數次強勢切入內線取分以及一記止血的三分彈。更重要的是，哈登此役成功將失誤控制在3次，比起過往動輒斷電的表現，今日的哈登終於打出了符合球隊領袖身價的高水準演出，成為騎士能保住主場勝果的定海神針。另一位核心米契爾今日依然是騎士最強大的火力點，他全場24投13中，繳出了35分、10籃板與4助攻的華麗數據。特別是在第三節騎士陣腳大亂、被活塞瘋狂追分的混亂時刻，正是米契爾不斷透過個人能力取分，才讓騎士免於直接崩盤。不過，米契爾的表現中依然存在著致命隱憂，那就是第四節的進攻效率明顯下滑。這已經是他在系列賽中第二次出現末節體能或效率衰退的現象，今日若非哈登及時接手進攻主導權，僅靠米契爾單打獨鬥，騎士恐怕難以走出困境。接下來的系列賽中，米契爾如何在關鍵時刻分配體能與出手選擇，將是騎士能否翻盤的關鍵。儘管贏得勝利，騎士隊卻在籃板球保護上交出了一張令人難以接受的成績單。騎士坐擁莫布里(Evan Mobley)與艾倫(Jarrett Allen)這對傲視東區的「雙塔」組合，全場卻僅抓下33個籃板球，其中前場籃板更只有屈辱的5個；反觀活塞隊全場瘋狂搶下40個籃板，包含多達17個前場籃板，這種二次進攻機會的差距正是騎士在下半場打得異常被動的主因。此外，失誤問題依然如影隨形，騎士全場出現15次失誤，大多發生在下半場被活塞反擊的高峰期。如果騎士無法改善籃板保護與控制失誤，這場勝利可能只是曇花一現。總教練阿特金森(Kenny Atkinson)在今日的執教表現上可以說是「躲過一劫」。在擁有明顯內線優勢的情況下，阿特金森卻多次沉迷於三後衛甚至四後衛的「小球陣容」，這種配置導致騎士在籃板端完全被活塞完爆，且防守端也難以阻擋活塞的內線衝擊。今日若非梅里爾(Sam Merrill)與施羅德(Dennis Schröder)在外線給予火力回應，阿特金森的調度將會付出慘痛代價，特別是第四節末段重新重用雙塔、靠著艾倫抓下關鍵籃板後，騎士才穩住勝局。阿特金森必須意識到，回歸雙塔核心才是騎士在防守端的生存之道，否則接下來的比賽他將面臨更排山倒海的質疑聲浪。