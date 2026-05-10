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洛杉磯湖人季後賽前景蒙上厚厚陰影。球隊頭號球星唐西奇（Luka Doncic）在今（10）日對陣奧克拉荷馬雷霆（Oklahoma City Thunder）的第四戰前夕，首度對外揭露了令人沮喪的傷情更新。唐西奇證實，在最初接受核磁共振（MRI）檢查時，醫生給出的康復時間表長達8週，這對於目前在次輪苦戰的湖人隊來說，無疑是個沉重打擊。唐西奇自4月2日腿筋受傷後便缺陣至今，若依照醫生的8週建議，復出日期將落在6月2日左右。然而，今年NBA總冠軍賽（NBA Finals）預定於6月4日開打，這意味著湖人隊必須在沒有唐西奇的情況下，先後擊敗雷霆並挺進西區決賽勝出，這位MVP等級的球星才有可能在今年賽季再次披掛上陣。唐西奇對記者表示：「是的，我現在已經開始跑步了，但我還沒進行任何對抗訓練。做完MRI那天，醫生一開始就跟我說是8週。我正在盡全力配合復健，進度還算順利，但最初的評估就是兩個月。」《ESPN》資深記者麥克米納明（Dave McMenamin）在節目中指出，唐西奇的現況極不樂觀：「這基本上就是唐西奇在不明說的情況下告訴你，他在對陣雷霆的系列賽中不會出現。我們看到他沮喪的肢體語言，那完全不像是一個計劃在近期回歸季後賽的人。」知名記者查拉尼亞（Shams Charania）先前也曾報導，唐西奇預計會缺席整個第二輪系列賽。目前看來，這些消息與唐西奇今日公佈的8週復健期完全吻合。在唐西奇缺陣、且復出遙遙無期的情況下，湖人必須依靠老將詹姆斯（LeBron James）與其他角色球員發揮超水準表現。即便唐西奇強調自己「每天都感覺好一點」，但在缺乏高強度對抗練習的狀態下，強行復出的風險極高。