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▲台灣男團在4強大戰進場時，再次展現帥氣動作。（圖／WTT官方圖庫）

2026年世界桌球團體錦標賽於今（10）日凌晨展開台日4強大戰，首點上演萬眾矚目的「竹馬對決」，林昀儒與張本智和激戰四局，最後兩局都戰到「Deuce」，但不幸以局數1：3落敗。隨後日本隊兩位名將松島輝空、戶上隼輔展現強大宰制力，接連直落三拍落馮翊新、郭冠宏，最終台灣男團以點數0：3惜敗。雖然無緣挺進決賽，但台灣男團連續兩屆闖進4強、奪下銅牌，依舊追平隊史最佳紀錄，展現台灣強勁的桌球實力。第一點由台灣一哥林昀儒對上「青梅竹馬」張本智和。林昀儒開賽狀態火燙，連續幾個反手美技，展現過人的反拍實力，讓張本智和中路頻頻遭到突破，迅速以11：5搶下首局。然而張本智和次局回穩，兩人多次中遠台對峙，展開高水準的相持對決，其中林昀儒在3：5落後時，一顆反手接發球，再馬上轉正手直線突擊，讓張本回球掛網，加上一次精彩挑打，比分扳平，但最終仍以9：11讓出次局。林昀儒在第三局開局陷入劣勢，不過開始追趕，比數來到9：9，並率先拿下局點，不過因為挑打掛網，最終遭張本化解局點機會後超前。第四局林昀儒在前半段有2分領先優勢，不過張本智和追分見效，以9：6超前林昀儒。林昀儒在落後3分的情況下，一波中遠台對峙，林昀儒又精彩以反手攻擊對角，收下分數。後續雖被張本率先拿到兩個賽末點，不過林昀儒也精彩化解，尤其在對手第二次賽末點機會時，林昀儒面對張本彈網而過的幸運球，隨即還以顏色最後擦邊追平比數，後段張本防守居多，最終林昀儒以11：5、9：11、12：10、12：10敗給張本。第二點由馮翊新對戰日本19歲新星松島輝空。兩人首局就難分難捨，馮翊新的正手速度與威力兼具，回球相當靈敏讓松島招架不住，不過松島在領先1分情況下，偷長球策略成功，加上馮翊新反手擰球掛網，以8：11失掉首局。馮翊新雖在場上頻頻突破松島輝空防線，不過松島變線更加刁鑽，同樣以8：11失次局。第三局馮翊新連續兩板正手壓制，但松島也還以顏色展現壓制力，最終馮翊新以8：11、8：11、4：11落敗。日本隊也藉此取得2：0的絕對聽牌優勢。背水一戰的第三點，台灣小將郭冠宏交手日本好手戶上隼輔。雙方雖在世界排名上有些差距，但郭冠宏首局就顯現出不俗的防守，也有快慢節奏進攻，中段甚至一度超前對手，不過最後遭到戶上隼輔反超。郭冠宏在第二局展現韌性，與首局相同網前擺短，讓戶上殺出台面，郭冠宏不僅多次追平比數，還在處3分落後時，追到1分領先，但最後在接發球時掛網，失掉次局。郭冠宏在末局展現出「讓二追三」的頑強鬥志，然而最終未能擋住攻勢，以8：11、9：11、5：11直落三吞敗。台灣男團此役雖以0：3遭到日本完封，但這群年輕選手在倫敦賽場的日子依然珍貴，不僅是繼上屆2024年再次兩屆打進4強、奪得銅牌佳績，也追平隊史紀錄。此前台灣男團以莊智淵作為陣中大前輩，這次在林昀儒、馮翊新的帶領下，他們已向世界展示了台灣桌球的堅強實力。