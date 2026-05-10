我是廣告 請繼續往下閱讀

奧克拉荷馬雷霆在西區準決賽取得2比0領先士氣正旺。目前系列賽移師洛杉磯，雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）並不敢掉以輕心。他在今（10）賽前記者會中意外透露，雖然詹姆斯（LeBron James）與里夫斯（Austin Reaves）掌握多數球權，但湖人中鋒艾頓（Deandre Ayton）近期展現的影響力，已讓他躍升為雷霆防線上的「首要處理目標」。「他顯然是我們的防守重點。」戴格諾對記者說道：「他是一名極具天賦的球員，擁有出色的體型、手感與接球能力。當你評估對陣這支球隊需要做什麼才能取得優勢時，他的名字絕對名列前茅。」戴格諾補充道，雖然多數進攻從里夫斯（Austin Reaves）與詹姆斯（LeBron James）開始，但艾頓（Deandre Ayton）屬於那一群隨時能造成重傷害的球員，「他在對陣火箭的系列賽中表現驚人，特別是第三戰的發揮簡直不可思議，我們對他的能力瞭若指掌。」數據顯示，艾頓（Deandre Ayton）在今年季後賽場均貢獻10.5分與10.9籃板，雖然在得分端顯得較為被動，但他對於籃板球的控制卻是湖人能與強權抗衡的關鍵。特別是在奧克拉荷馬的兩場比賽中，艾頓場均狂抓11個籃板，且兩場比賽都各搶下5個進攻籃板，不僅為湖人爭取到大量二次進攻機會，更讓雷霆的禁區卡位顯得顧此失彼。回顧首輪對戰火箭的後三戰，艾頓場均繳出14.7分、14.3籃板及62.5%的高投籃命中率，表現正持續加溫。面對可能再次爆發的艾頓，戴格諾教練堅信雷霆必須主動出擊，並一再強調：「我們非常清楚他的破壞力，我們必須想辦法讓艾頓進入受控狀態，不能讓他在禁區予取予求。」