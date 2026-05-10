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休士頓太空人本季先發輪值面臨嚴峻的傷病考驗，導致投手群表現起伏不定，甚至出現連環崩盤的慘況。在這一片愁雲慘霧中，台灣強投鄧愷威（Kai-Wei Teng）卻異軍突起。根據隨隊記者Matt Kuwahara最新報導，鄧愷威將於台灣時間5月11日凌晨1點40分再度披掛上陣，迎來本季第2場先發，對手則是辛辛那提紅人。本季鄧愷威主要以牛棚角色出賽，但其穩定性在陣中無出其右。無論是面臨大比分領先、落後，或是高張力的關鍵拆彈時刻，他都能展現極強的心理素質守住勝利，讓他成功在太空人教練團心中建立起深厚信任，成為目前球隊最倚賴的投手支柱。鄧愷威本季目前僅有1場先發紀錄，發生在4月29日對陣巴爾的摩金鶯。當時他先發3局失2分並吞下敗投。明晨的第2場先發，他將面對紅人隊的明星左投阿博特（Andrew Abbott），這對鄧愷威而言無疑是證明先發實力的絕佳機會。鄧愷威本季至今出賽14場，累計投球局數達23局僅被擊出15支安打失6分，防禦率（ERA）為優異的2.35，並且飆出22次三振，僅有7次保送，每局被上壘率（WHIP）低至0.95。ERA+（標準化防禦率，Adjusted Earned Run Average Plus）高達186，FIP（投手獨立防禦率）為3.83。本季鄧愷威投球成績為1勝2敗並帶有3次中繼成功，鄧愷威能否在明晨的比賽中延續穩定表現，並帶領傷痕累累的太空人投手群止血，全台球迷都引頸期盼。