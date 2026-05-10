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洛杉磯湖人迎來振奮人心的好消息！在西區準決賽陷入0比2落後僵局之際，球隊官方今（10）日正式宣布，防守專家范德比爾特（Jarred Vanderbilt）已獲醫療團隊許可，將在主場加密貨幣網體育館的第三戰（G3）正式復出。這名禁區大鎖的歸來，被視為湖人能否守住主場並逆轉戰局的關鍵。范德比爾特是在準決賽第一戰對陣奧克拉荷馬雷霆時，意外遭遇嚴重的右手指脫臼。這起突如其來的傷勢讓他被迫缺席了第二戰，湖人也在缺乏側翼防守強度的情況下，以107：125慘敗。截至目前，范德比爾特在次輪僅出賽6分鐘。然而，回顧他在首輪擊敗休士頓火箭的表現，他共抓下22個籃板，展現出與詹姆斯（LeBron James）完美契合的籃板嗅覺與防守威懾力，是湖人陣中不可或缺的藍領核心。范德比爾特（Jarred Vanderbilt）重返球場後，先前在第二戰獲得6分鐘替補時間的新人蒂埃羅（Adou Thiero）預計將減少上場時間。教頭瑞迪克（JJ Redick）極度仰賴范德比爾特的防守多樣性，以及他在關鍵時刻偶爾能貢獻的外線冷箭，這將有效緩解里夫斯（Austin Reaves）與詹姆斯的體能負擔。湖人在前兩戰分別以18分大差距落敗，目前士氣正處於低谷。雖然里夫斯（Austin Reaves）在上一場轟下31分、詹姆斯也有23分演出，但團隊防守的崩盤始終是致命傷，如今范德比爾特（Jarred Vanderbilt）趕在主場關鍵戰回歸，無疑為這支老牌豪門注入一劑強心針。