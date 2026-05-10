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四座NBA總冠軍： 2015、2017、2018、2022





2015、2017、2018、2022 單季73勝紀錄： 2015-16賽季寫下聯盟歷史新頁





2015-16賽季寫下聯盟歷史新頁 季後賽勝率： 季後賽取得104勝，勝率高達 .684，在執教百場以上的教練中僅次於「禪師」菲爾·傑克森（Phil Jackson）。





金州勇士隊的王朝功勳主帥史蒂夫·科爾（Steve Kerr）的去留問題終於塵埃落定。根據NBA名記查拉尼亞（Shams Charania）報導，經過長達三週的深入對話，科爾已與勇士達成協議，將簽下一份為期兩年的新合約，重返灣區繼續執掌兵符。這份合約不僅延續了雙方長達12年的合作關係，更讓科爾穩坐NBA史上年薪最高教練的寶座。自2014年接手勇士隊以來，科爾即將迎來他在球隊的第13個賽季。據消息人士透露，這份合約將使科爾成為薪資最高的NBA總教練。值得關注的是，科爾這份為期兩年的合約，在時間點上恰好與當家球星史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry）剩餘的兩年合約完全同步。這意味著勇士管理層致力於讓這對「傳奇師徒」共同守護勇士王朝的最後篇章。在2025-26賽季，飽受傷病困擾的勇士僅打出37勝45負的戰績，並在附加賽不敵太陽隊遭淘汰。賽季結束後，關於科爾是否會離隊的猜測一度甚囂塵上。然而，在過去的三週內，科爾與勇士老闆拉科布（Joe Lacob）及總經理小鄧利維（Mike Dunleavy）進行了多次深入對話。據悉，對話內容並非圍繞金錢，而是聚焦於球隊的進攻哲學、陣容長期展望以及球隊的未來走向。一位團隊消息人士透露：「這從來無關金錢，我們必須做出對籃球最正確的決定。」在執教勇士的12年間，科爾帶領球隊創造了無數輝煌：隨著科爾的歸隊，勇士隊暫時化解了教練席的不確定性。儘管球隊目前面臨陣容老化與競爭加劇的挑戰，但管理層顯然相信，這位帶領球隊贏得604場勝利的功勳主帥，依然是帶領勇士重返榮耀的最佳人選。