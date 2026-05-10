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波士頓塞爾提克：雖然塞爾提克首輪爆冷出局，但2024年冠軍班底仍在。字母哥多次公開讚揚教頭馬祖拉（Joe Mazzulla），若以杰倫布朗（Jaylen Brown）為交易核心，將能解決綠衫軍禁區進攻疲軟的問題。





紐約尼克：字母哥對紐約心儀已久，尼克近期在季後賽的6連勝證明了其競爭力。唯一的懸念是，若尼克真的打進總決賽，他們是否還願意拆解這套成功的陣容？





底特律活塞：活塞具備競爭力，但陣容過度擁擠於禁區，若要迎來字母哥，必須進行大規模的人員重組。





印第安那溜馬：溜馬雖然是去年決賽球隊，但哈利伯頓（Tyrese Haliburton）的傷勢與兩隊近年的結怨，讓這筆交易充滿變數。





克里夫蘭騎士：騎士在次輪暫時落後，公鹿曾開價索取莫布里（Evan Mobley）與所有選秀權。若騎士戰局惡化，這樁交易極可能在休賽季重啟。





▲紐約尼克與波士頓塞爾提克被視為字母哥（Giannis Antetokounmpo）最感興趣的兩支球隊，不僅具備奪冠實力，也擁有足以匹配的交易資產。（圖／美聯社／達志影像）

關於安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的「字母哥人生」即將迎來最終章。密爾瓦基公鹿共同老闆哈斯拉姆（Jimmy Haslam）親口證實，球隊希望在6月23日選秀日前釐清字母哥的未來，權威記者Sam Amick也揭露字母哥轉隊的兩大關鍵指標，現年 31 歲的字母哥剛經歷一個無緣季後賽的樂透賽季，這讓他對加盟「潛力新隊」興致缺缺。他希望加盟的是像波士頓或紐約這種已經具備爭冠體系的球隊。此外，留在東區不僅離家近，季後賽只需面對雷霆或馬刺其中一隊，比起西區的混亂競爭更具優勢。根據分析，目前有五支東區球隊最符合字母哥的條件：除了上述五強，邁阿密熱火也是不可忽視的去處。佛州無所得稅的誘因，加上字母哥與熱火核心阿德巴約（Bam Adebayo）共享同位經紀人薩拉特西斯（Alex Saratsis），這層裙帶關係讓「南灘怪物」的誕生充滿想像空間。此外，擁有埃奇庫姆（VJ Edgecombe）等潛力新秀的費城76人與魔術隊也曾表達詢價意向。