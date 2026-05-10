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效力多倫多藍鳥隊的日籍強打岡本和真（Kazuma Okamoto），於台灣時間今（10）日在主場迎戰洛杉磯天使。岡本擔任先發第4棒三壘手，不僅敲出關鍵適時安打幫助球隊開啟7分大局，個人連續安打場次也推進至第8場，終場藍鳥以14：1輕取天使，收下勝利。比賽前段藍鳥僅以1分領先，進入5局下半，藍鳥進攻火力全開。在無人出局、二三壘有人的得分大好機會，岡本和真鎖定天使先發投手科漢諾維茨（Jack Kochanowicz）一記失投的變速球，精準推擊成左中外野方向的落地安打。這支適時安打不僅送回三壘跑者，更徹底點燃隊友手感，藍鳥隨後發動猛攻，單局海灌7分奠定勝基。岡本和真此役4打數敲出1支安打，並帶有1分打點，目前已連續8場比賽有安打演出，且連兩戰貢獻打點。加上藍鳥打線由克萊門特（Ernie Clement）與瓦倫祖拉（Brandon Valenzuela）領銜演出，展現極高壓制力。克萊門特全場揮出5支安打，追平職業生涯紀錄，並在第7局補上一記陽春全壘打，粉碎天使隊的反撲氣燄。另一功臣瓦倫祖拉則是單場4安、進帳4分打點，他在第5局抓準對方投手的首球就轟出三分彈，全場僅差一支三壘安打就能達成「完全打擊」，優異表現讓多倫多主場球迷熱血沸騰。天使隊在第8局被迫祭出非常手段，由工具人弗瑞瑟（Adam Frazier）接棒投球。弗瑞瑟雖在8局上代打建功，打回天使隊唯一1分，但隨後在8局下接手投球卻慘遭藍鳥震撼教育，單局挨5安噴掉4分，其中還包括桑切斯（Jesús Sánchez）的陽春全壘打。天使隊終場就在攻守兩端徹底失衡的情況下，以13分之差吞下慘烈一敗。進入5月後，岡本和真表現優異，截至目前，他單月打擊率高達0.355，並敲出5支全壘打、10分打點，整體攻擊指數（OPS）更來到1.315，逐漸適應大聯盟投手的球路。