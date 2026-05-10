我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年NBA季後賽開打至今，關於裁判判決的抱怨、怒吼與爭議幾乎未曾間斷。面對球員與教練團日益高漲的不滿情緒，NBA 資深副總裁兼裁判發展負責人麥卡琴（Monty McCutchen）今（10）日終於打破沉默。針對日前洛杉磯湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）與裁判發生衝突的事件，麥卡琴在接受《ESPN》專訪時直言：「裁判並非完美，但我們要求的是專業的溝通。」麥卡琴在受訪時展現出誠意，他表示：「我們追求專業，也期望團隊能提供最高水準的判決。這是球季中最關鍵的時刻，充滿激情是正常的。裁判會犯錯嗎？是的，我們承認這一點。在這個階段，裁判不可能完美，任何一支冠軍球隊的奪冠之路，都包含了克服裁判失誤的過程。」自季後賽開幕以來，多支球隊針對罰球次數差距、誤判與假摔判罰表達強烈抗議，而最近一起引爆輿論的事件，莫過於西區準決賽第二戰（G2）湖人不敵雷霆後，里夫斯（Austin Reaves）賽後在場中央包圍主裁判戈博（John Goble）的火爆場面。針對里夫斯的「暴走」行為，麥卡琴解釋道：「我們教導裁判在賽後先移向球場中央，避免與球員同時離開導致情緒失控。里夫斯當時確實非常激動，這並不常見，但主裁判戈博做得很好，他讓球員傾訴心中的不滿，且過程中並未出現過多的髒話。我們能理解在那個關鍵時刻，球隊對規則細微差別產生的分歧。」麥卡琴強調，只要球員能控制情緒並進行有意義的對話，聯盟並不反對這種溝通，「我們不希望裁判表現出防禦性，而是要願意傾聽。」湖人今回到洛杉磯進行的第三戰（G3）將是決定生死的一戰。雖然聯盟高層已出面緩頰並承認裁判缺失，但對於處於劣勢的湖人隊而言，如何在高張力的身體對抗中贏得裁判青睞，是球隊必須面對的課題。