我是廣告 請繼續往下閱讀

效力底特律老虎的台灣「怪力男」李灝宇，於台灣時間今（10）日客場面對堪薩斯皇家的比賽中未獲先發。他在第8局雖以代打身分披掛上陣，且鎖定首球出棒，擊球初速達151公里，可惜擊成飛球出局，近期打擊陷入低潮，老虎打線此役同樣受制於對手強投，終場以1：5不敵皇家，在打線熄火的壟罩下目前已吞5連敗。不過，李灝宇賽前曾在模擬對抗賽中，對上陣中「虎王」韋蘭德（Justin Verlander），擊到左外野警戒區差點就形成長打，依然展現強打實力。即使老虎隊今天採取罕見的調度戰術，由牛棚投手史密斯（Burch Smith）率先登場，但皇家當家球星小鮑比·威特（Bobby Witt Jr.）首局就上演神速跑壘，靠著場內全壘打帶動氣勢，加上先發投手瓦卡（Michael Wacha）繳出7局無失分的優質先發，終場以5：1輕取底特律老虎隊，有機會在明天的比賽中完成橫掃。相較於皇家的打擊表現，老虎隊此戰進攻端表現乏力，前7局未能突破瓦卡的封鎖。8局上趁著對方換投之際，在一出局、一壘有人時，決定更換李灝宇代打上場。身為「左投秘密武器」的李灝宇，面對左投史崔姆（Matt Strahm）同樣瞄準第一顆球、90.6英里的速球出擊，展現積極攻擊慾望，擊球初速雖達93.6英里，約151公里，但落點不佳成為右外野飛球遭接殺，也是他今天唯一一個打席。雖老虎在李灝宇出局後，靠著強打格林（Riley Greene）的二壘安打成功破蛋，但仍難以挽回頹勢。數據顯示，老虎在近期這波5連敗中，總計僅灌進11分，場均得分不足3分，打線的斷層已成為球隊目前最嚴峻的挑戰。對於老虎整體打線熄火，李灝宇也面臨連續11打數未出現安打的低潮，賽後賽季打擊率下滑至0.159，打擊手感仍待回升。不過，李灝宇今天賽前於模擬對抗賽中，交手正值復健期的43歲塞揚獎名投「虎王」韋蘭德（Justin Verlander）。面對這位傳奇強投，李灝宇展現強大長打實力，鎖定球路後揮出直擊中左外野警戒區的深遠飛球，差點就形成二壘安打。