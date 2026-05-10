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NBA西區次輪第三戰（G3）今（10）日移師湖人主場舉行，洛杉磯湖人迎戰奧克拉荷馬雷霆。延續第二戰賽後圍堵裁判表達對於判決不滿的情緒，今日比賽中湖人球員對於裁判判罰的頻繁抱怨，引發了美國媒體與知名評論員的強烈抨擊。知名體育評論員Skip Bayless在比賽期間多次更新動態，對湖人的場上行為表達不滿。他特別點名湖人後衛里夫斯（Austin Reaves），認為他在一次與哈騰（Isaiah Hartenstein）的接觸中並未遭到犯規，卻不斷向裁判抗議。Skip毒舌評論道：「里夫斯已經變得像他的導師唐西奇（Luka Doncic）和詹姆斯（LeBron James）一樣愛抱怨，這真的讓人難以觀看。」他更進一步指出，湖人球員幾乎對每一次的判罰或漏吹都怨聲載耳，但在防守端卻「像打橄欖球一樣犯規不斷」。儘管半場結束時湖人一度領先2分，但進入第三節後，戰局風雲變色。雷霆在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與米契爾（Donovan Mitchell）的帶動下，打出一波17-6的攻勢反超比分。美媒記者Jason Timpf對此發文直言：「詹姆斯和里夫斯需要停止對裁判的抱怨了，我認為這場比賽的判罰非常公正。」隨隊記者Dan Woike則分析了詹姆斯的沮喪來源：詹姆斯在首輪場均能獲得7.7次罰球，但本輪系列賽至今罰球次數銳減，這種情緒在場上顯而易見。儘管湖人今日手感不俗，根據數據統計，第三節時投籃命中率達45.6%，三分球命中率更一度超過54%，但由於失誤過多與防守崩盤，仍落後達12分之多。湖人記者Benjamin Royer感嘆：「湖人再次落後兩位數，這真的是『不同的比賽，相同的劇情』。」而在比賽過程中，湖人主場球迷也開始對裁判報以「裁判真爛（Refs you suck）」的噓聲，顯示現場氣氛極度緊繃。