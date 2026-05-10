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洛杉磯湖人今（10）日在主場與奧克拉荷馬雷霆展開季後賽次輪第三戰（G3）的生死對決。場邊星光熠熠，除了湖人死忠球迷、奧斯卡影帝李奧納多·狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）現身觀戰外，諾亞·懷利（Noah Wyle）與賈法爾·傑克森（Jaafar Jackson）等多位好萊塢明星也到場助陣。在第二節比賽中段，湖人陷入苦戰。當家球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在雷霆隊傑林·威廉斯（Jaylin Williams）的嚴密防守下，強行投進一記關鍵三分球，將比分追成44：44平手。此時轉播鏡頭捕捉到坐在場邊的李奧納多，這位《鐵達尼號》巨星目睹進球後，表情專注且不斷點頭示意，似乎對詹姆斯在關鍵時刻的強韌表現深感折服。網友紛紛截圖笑稱：「李奧納多的神情就像在看《全面啟動》的結局一樣投入」、「那個點頭動作說明了一切，詹皇就是強」、「他就像一位驕傲的父親」。由於湖人在系列賽前兩場皆以18分之差慘敗給衛冕軍雷霆，目前處於0：2落後的絕對劣勢。在NBA歷史上，從未有球隊能在0：3落後的情況下實現逆轉，加上二當家唐西奇（Luka Doncic）仍因腿筋傷勢缺陣，今日的比賽對湖人而言是必須拿下的「生存之戰」。雷霆隊今年展現了衛冕軍的強大宰制力，季後賽首輪輕鬆橫掃太陽，次輪前兩戰也未受到太大挑戰。外界普遍認為，若湖人今日無法守住主場，雷霆將極有可能再度闖進西區決賽。