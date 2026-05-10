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4冠主帥科爾（Steve Kerr）今（10）日確定與勇士簽下2年總額超過3500萬美元合約，與38歲柯瑞（Stephen Curry）繼續合作。科爾簽約2年意義顯而易見，早在去年底球季剛開打時，科爾接受《The Athletic》專訪時，就曾透露，自己沒有打算離開柯瑞，會陪伴他走過生涯最後，並形容兩人關係早已超越師徒，更像是夥伴，並以他球員生涯見到的波波維奇（Gregg Popovich）、鄧肯（Tim Duncan）關係來形容彼此。曾傳出ESPN開出高薪挖角科爾，但後者與勇士高層洽談超過2周時間後仍簽約2年，執教結束後預計為62歲，也是柯瑞40歲之時。實際上，柯瑞現行合約在2024年8月與勇士簽署，2026-27年就是最後一年，年薪高達6257萬美元，尚不得而知這是否就是柯瑞生涯終章，又或是會再簽1年，打到40歲、再與科爾一起離開賽場。科爾去年曾接受《The Athletic》專訪，談到12年執教生涯，與柯瑞攜手拿下4座總冠軍，主力人手來來去去，但始終不變的就是以柯瑞為核心，建立的進攻體系，這也徹底改變NBA生態，進入大三分時代。「當我來到勇士時，柯瑞已經是球星了，我的目標只是幫助他變得更好，並一起拿到總冠軍。」科爾回憶道，「以結果來看，我們第1年就辦到了，後來又贏了3次。我們建立起我會感激一輩子的關係，比起教練跟球員，那更像是夥伴。」科爾還透露，柯瑞是他見過最和善的人，關心每位隊友、作為球星扛下職責，「他是我遇過最棒的人之一，就跟鄧肯一樣，是我遇過最好相處的超級球星之一。」科爾認為，柯瑞就是勇士等待40年，才會擁有的那種真正的奪冠巨星，自己也很珍惜執教他的機會，「我熱愛現在做的事，從來沒有想過『啊！感覺是時候結束了，我已經沒力了』，完全不是這樣的。」