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NBA西區準決賽系列賽G3移師洛杉磯舉行，回到熟悉主場的湖人隊本欲藉此扳回一城。上半場湖人確實展現了截然不同的面貌，單單半場便狂轟11記三分球一度讓球隊看到勝利曙光；不料易籃後，惡名昭彰的「湖三崩」再度上演，單節13分的分差逆轉了氣勢。終場雷霆便以131：108反客為主大勝23分，在系列賽取得3比0的絕對聽牌優勢，也讓Crypto.com Arena徹底成為安靜的圖書館。開局雖然里夫斯（Austin Reaves）手感不佳，導致湖人首節暫以25比31落後，但來到第二節，季後賽表現神勇的八村壘（Rui Hachimura）聯手找回準星的射手肯納德（Luke Kennard）發動反擊。湖人隊上半場團隊外線火燙，合計砍進11顆三分球，半場打完以59比57反超領先兩分，現場氣氛一度沸騰。然而，比賽的分水嶺出現在第三節。湖人進攻端突然「中邪」，不僅投籃失準，防守端更屢次遭擊破，單節打出20比33的比分。反觀雷霆隊展現了極高的穩定性，全場竟僅發生9次失誤，且大多集中在上半場，進入關鍵下半場後幾乎零失誤的表現，讓雷霆在三節結束時反倒以90比79取得雙位數領先。末節湖人一蹶不振，始終無法組織起有效的反撲，分差被愈拉愈開。最終雷霆在客場以131：108血洗湖人23分，將紫金軍團逼入退無可退的死角。本場比賽數據顯示雷霆團隊戰力的雄厚，全隊共7人得分上雙，其中米切爾（Ajay Mitchell）攻下全場最高24分，核心SGA（Shai Gilgeous-Alexander）也有23分穩健進帳。湖人方面雖然先發五人全數上雙，全隊共6人得分超過兩位數，八村壘也攻下全隊最高的21分，無奈在關鍵時刻的穩定度與防守連動性上完全無法抗衡雷霆的衝擊。系列賽0比3落後的湖人，正面臨歷史上從未有球隊完成過的「大逆轉」挑戰，若無法在下一場找回下半場的專注度，本季恐將在此畫下句點。