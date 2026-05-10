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芝加哥小熊隊日籍強打鈴木誠也（Seiya Suzuki），於台灣時間今（10）日客場出戰德州遊騎兵。挑戰11連勝的小熊隊此役運氣不佳，鈴木誠也在關鍵時刻遭遇大聯盟最新黑科技「ABS（自動好壞球系統）」挑戰改判，吞下三振。加上小熊打線全場熄火、遊騎兵牛棚給力，終場小熊0：6不敵遊騎兵，無緣繼續推進今季10連勝神紀錄。遊騎兵重砲楊恩（Josh Jung）先前陷入連13打數無安打的陰霾，但他今天在2局下率先發難，一記陽春砲為比賽定調，5局下，小將佛斯庫（Justin Foscue）也加入火力展示，敲出個人大聯盟生涯首支全壘打，助隊擴大領先優勢。鈴木誠也今日擔任先發第5棒右外野手，首打席雖擊出飛球出局，但3局上小熊以0：2落後、且進佔一、三壘的得分大局時，鈴木在2好1壞下放掉一顆高角度曲球。正當主審判定為壞球時，遊騎兵捕手東岡（Kyle Higashioka）立刻提出「ABS 好壞球挑戰」。經系統畫面重播，球尖掠過好球帶側邊，判定翻盤改為好球，讓鈴木誠也當場遭到三振，小熊也錯失反撲契機。8局上，鈴木誠也在2好2壞下擊出一記軟弱捕手前滾地球，但因捕手傳球失誤，他順利進佔二壘，這球最終記為一壘安打外加失誤。鈴木誠也本季打擊手感穩定，目前打擊率維持在 0.305，且整體攻擊指數（OPS）高達 0.975，依然是小熊隊最倚重的中心火力。雖遊騎兵先發投手傑克·萊特（Jack Leiter）投得較為掙扎，數度讓跑者上壘，但仍以97球力保4.2局不失分。隨後遊騎兵由比克斯（Jalen Beeks）領銜接手，與溫（Cole Winn）、柯利爾（Gavin Collyer）聯手封鎖小熊打線，整場比賽僅讓對手敲出4支安打，完成本季第四次集體完封。小熊隊雖然在近期23場比賽中狂拿20勝，且在同賽季罕見達成兩次10連勝，也是隊伍自1935年後首見「神紀錄」，不過今天打線全面熄火，慘遭賽季第4度零封。隨著連勝終結，小熊也錯失了續寫本季最長連勝紀錄的機會。