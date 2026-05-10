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▲系列賽打到現在，要投MVP的話，普雷斯蒂甚至比SGA更值得這個獎項。（圖／美聯社／達志影像）

▲湖人自己就是哨音最大受益者，過去十年湖人的11輪系列賽中，有10輪是罰球佔優。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人今日坐鎮主場，卻在季後賽次輪第三戰（G3）慘遭奧克拉荷馬雷霆以131：108血洗。大比分0：3落後，不僅意味著湖人被推向淘汰邊緣，更讓洛杉磯球迷看清了一個殘酷的現實：這支沒有唐西奇（Luka Doncic）的湖人，在衛冕軍雷霆面前顯得如此脆弱。年薪僅300萬美元（約合新台幣9394萬元）的的米契爾（Ajay Mitchell）完全壓制了未來薪資將是他10倍以上的里夫斯（Austin Reaves），正更讓人感嘆雷霆GM普雷斯蒂（Sam Presti）慧眼識英雄，可說是這支球隊的掩藏MVP。當湖人準備給予里夫斯超過1.5億美元的巨額合約時，雷霆隊中一位年薪僅300萬美元的球員卻在場上給他們上了一課。次輪新秀米契爾今日出戰30分鐘，17投10中狂砍24分、10助攻與3抄截，最令人驚嘆的是，他的失誤數為「0」。根據數據統計，自1990年以來，能在季後賽單場繳出至少「20分、10助攻、3抄截且0失誤」的球員，歷史上僅有魔術強森（Magic Johnson）、保羅（Chris Paul）、哈利伯頓（Tyrese Haliburton）以及今晚的米契爾。今晚場邊甚至有湖人球迷被其表現征服，高喊他是「GOAT（史上最強）」。這就是雷霆獨特且可怕的地方：他們的第15人也能為比賽做出如此巨大的貢獻。去年雷霆奪冠時他們的情況是這樣：未來5年內有8個首輪選秀權，12個次輪選秀權，多個來自其他球隊的首輪選秀權。團隊薪資僅約1.67億美金，在全聯盟排名第25。今年則是如此：衛冕冠軍，本賽季常例行賽贏了64場比賽，並且在季後賽保持不敗——抽籤大會上他們抽到狀元籤的概率為1.5%，抽到前四順位的概率為7.1%。其他球隊要怎麼和雷霆抗衡？即使馬刺未能有能力挑戰雷霆的霸權，目前看起來雷霆成立「王朝」似乎是在合理的預期。普雷斯蒂在雷霆重建過程中的關鍵角色無可置疑。從2008年雷霆隊搬遷至奧克拉荷馬城以來，普雷斯蒂的領導使球隊在長期的重建過程中，不斷積累資源並塑造出一支年輕且富有潛力的隊伍。普雷斯蒂的選秀眼光和球員發掘能力，使雷霆隊在不斷調整陣容的過程中，始終保持著競爭力。他不僅為球隊挑中了亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，SGA）、霍姆格倫（Chet Holmgren）、威廉斯（Jalen Williams）等未來之星，還體現在他對薪資帽和球隊文化的精細管理上，為雷霆的未來奠定了堅實的基礎。系列賽打到現在，要投MVP的話，普雷斯蒂甚至比SGA更值得這個獎項，因為雷霆無敵統治力的最重要元素，在於他們兼具深度和質量，而且和第二名的差距肉眼可見。湖人本場比賽再次重複了G2的劇本：半場59：57微幅領先，進入第三節後迅速崩盤。數據顯示，本系列賽三節戰罷，雷霆在第三節合計淨勝湖人高達31分。湖人自媒體《Lakers Nation》無奈感嘆：「這不是重播，只是同樣的悲劇再度上演。」崩盤的核心原因不在於戰術上或輪換上的差距，而在於專注度。湖人球員在下半場開局後，幾乎每一回合都在向裁判攤手抱怨。當雷霆發起快攻時，湖人球員還在對著裁判擺臭臉。這種專注力的下滑直接反應在籃板爭奪上：艾頓（Deandre Ayton）卡位不力被迫犯規、里夫斯防守走神被米契爾溜進內線搶下進攻籃板。湖人不斷把能量花在爭論哨音，而非去做好細節，雷霆就給予了他們懲罰。湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）與球員賽後紛紛將矛頭指向裁判，這樣的行為根本沒必要。因為湖人自己就是哨音最大受益者，過去十年湖人的11輪系列賽中，有10輪是罰球佔優。今晚兩隊罰球數已趨於平衡，再糾結於哨音已毫無意義。更令湖人絕望的是板凳深度的差距。今晚湖人替補雖然合力貢獻31分，但雷霆第二陣容轟下44分，並在第四節直接打爆了湖人的主力陣容，讓比賽早早失去懸念。湖人記者Anthony F. Irwin賽後的一番話最為中肯：「說到底，雷霆實力確實更強。我不喜歡他們的打法或裁判，但他們讓湖人看清了自己還差多遠。」在絕對的實力與紀律面前，其他場外因素影響很小，紫金大軍講屁話沒意義，拿出拚勁為進場球迷而戰才重要。但目前看起來雷霆只要發揮7分力，就足以將湖人扼殺。