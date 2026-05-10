中華職棒（CPBL）37年例行賽進入本周末最後一天賽程，今（10）日同樣為三地開打，昨戰止敗的中信兄弟，改推出本土投手林暉盛本季初先發登板，遭遇台鋼雄鷹洋投坎南，統一獅客場則由郭俊麟迎戰樂天桃猿王牌威能帝，味全龍郭郁政交手富邦悍將鈴木駿輔，3場系列賽目前都是各取1勝，今晚勝方就將帶走系列賽勝利。《NOWnews》整理出5月10日中職「轉播、戰績、賽程與先發投手數據」，讓讀者一手掌握最新戰況。

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本文重點摘要

📍中職戰績表

📍新莊先發投手對戰資訊

📍新莊賽事轉播資訊

📍桃園先發投手對戰資訊

📍桃園賽事轉播資訊

📍洲際先發投手對戰資訊

📍洲際賽事轉播資訊

📍賽事天氣資訊

⚾2026年中職戰績表（截至5月10日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差
1 味全龍 28 18-10-0 0.643 -
2 統一獅 28 15-12-1 0.556 2.5
3 台鋼雄鷹 29 15-13-1 0.536 3
4 富邦悍將 26 13-13-0 0.500 4
5 樂天桃猿 27 11-15-1 0.423 6
6 中信兄弟 28 9-18-1 0.333 8.5
鈴木駿輔交手郭郁政　富邦想拚主場勝利

🟡新莊賽事、開賽時間17：05

富邦悍將目前排名第4，今日推出洋投鈴木駿輔先發，他今年在一軍出賽3場，拿下2勝，防禦率3.00。今年與味全龍交手1次，先發主投5局失2分退場，最終無關勝負。

味全龍目前排名榜首，今日由本土投手郭郁政掛帥，本季出賽2場，拿下1勝0敗，防禦率2.45。將是本季首度對上藍衫軍團，去年對戰6場防禦率為7。

▲味全龍本土先發郭郁政今年投出不錯表現，成為味全龍本土先發重要成員。（圖／味全龍提供）
▲味全龍本土先發郭郁政今年投出不錯表現，成為味全龍本土先發重要成員。（圖／味全龍提供）
📍富邦悍將主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTVDAZNMyVideoHami VideoELTA緯來電視網、Twitch（6月前）
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台CPBL官網

桃猿王牌威能帝出戰　交手統一獅郭俊麟

🟡桃園賽事、開賽時間17：05

桃猿目前排名第5，今日推出當家王牌威能帝出戰，本季出賽4場，拿下1勝1敗，防禦率1.21。今年唯一一敗就是輸給統一獅，該戰6.1局被打出5支安打失掉4分。

統一獅目前排名第2，今日由土投郭俊麟掛帥，本季投出復活表現，出賽3場，拿下2勝1敗，防禦率2.50。去年對戰樂天桃猿2場吞1敗，防禦率高達13.50。

▲樂天桃猿王牌威能帝本季22.1局狂飆31次三振。（圖／記者葉政勳攝，2026.3.28）
▲樂天桃猿王牌威能帝本季22.1局狂飆31次三振。（圖／記者葉政勳攝，2026.3.28）


📍樂天桃猿主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTVDAZNMyVideo緯來電視網
有線電視：DAZN二台
MOD：DAZN二台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台CPBL官網

兄弟1指林暉盛本季首先發　台鋼雄鷹坎南仍在熱手？

🟡洲際賽事、開賽時間17：05

中信兄弟目前排名墊底，今日推出昔日第一指名林暉盛先發，他去年出賽4場拿到3勝1敗、防禦率2.86。上一次對上台鋼雄鷹，要追溯至2024年，該季3場出賽防禦率高達13.50。

台鋼雄鷹目前排名第3，今日由洋投坎南掛帥，他本季出賽3場，拿下1勝2敗，防禦率5.03。他去年與黃衫軍交手3場拿下1勝1敗，防禦率僅1.89。

📍中信兄弟主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV緯來電視網、Twitch（6月前）
有線電視：緯來電視網
MOD：緯來精彩台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台CPBL官網

▲台鋼雄鷹推出坎南先發，他今年轉隊後先發3場防禦率超過5，仍在調整階段。（圖／台鋼雄鷹提供,2026.4.24）
▲台鋼雄鷹推出坎南先發，他今年轉隊後先發3場防禦率超過5，仍在調整階段。（圖／台鋼雄鷹提供,2026.4.24）
❗️5/9中職賽事氣溫、降雨機率一次看：

📍新莊球場（室外球場）

氣溫：26至27度

降雨機率：30%

📍桃園球場（室外球場）

氣溫：25至27度

降雨機率：10%

📍洲際球場（室外球場）

氣溫：28至29度

降雨機率：0%

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。

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林子翔編輯記者

熱愛運動卻當不了職業運動員，於是走上體育記者一職。
待過傳統報業、雜誌與論壇，再重回網路新媒體，期望透過文字，傳遞更多運動場上的精采時刻。