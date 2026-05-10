中華職棒（CPBL）37年例行賽進入本周末最後一天賽程，今（10）日同樣為三地開打，昨戰止敗的中信兄弟，改推出本土投手林暉盛本季初先發登板，遭遇台鋼雄鷹洋投坎南，統一獅客場則由郭俊麟迎戰樂天桃猿王牌威能帝，味全龍郭郁政交手富邦悍將鈴木駿輔，3場系列賽目前都是各取1勝，今晚勝方就將帶走系列賽勝利。《NOWnews》整理出5月10日中職「轉播、戰績、賽程與先發投手數據」，讓讀者一手掌握最新戰況。
本文重點摘要
📍中職戰績表
📍新莊先發投手對戰資訊
📍新莊賽事轉播資訊
📍桃園先發投手對戰資訊
📍桃園賽事轉播資訊
📍洲際先發投手對戰資訊
📍洲際賽事轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至5月10日賽前）：
鈴木駿輔交手郭郁政 富邦想拚主場勝利
🟡新莊賽事、開賽時間17：05
富邦悍將目前排名第4，今日推出洋投鈴木駿輔先發，他今年在一軍出賽3場，拿下2勝，防禦率3.00。今年與味全龍交手1次，先發主投5局失2分退場，最終無關勝負。
味全龍目前排名榜首，今日由本土投手郭郁政掛帥，本季出賽2場，拿下1勝0敗，防禦率2.45。將是本季首度對上藍衫軍團，去年對戰6場防禦率為7。
📍富邦悍將主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網、Twitch（6月前）
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台、CPBL官網
桃猿王牌威能帝出戰 交手統一獅郭俊麟
🟡桃園賽事、開賽時間17：05
桃猿目前排名第5，今日推出當家王牌威能帝出戰，本季出賽4場，拿下1勝1敗，防禦率1.21。今年唯一一敗就是輸給統一獅，該戰6.1局被打出5支安打失掉4分。
統一獅目前排名第2，今日由土投郭俊麟掛帥，本季投出復活表現，出賽3場，拿下2勝1敗，防禦率2.50。去年對戰樂天桃猿2場吞1敗，防禦率高達13.50。
📍樂天桃猿主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網
有線電視：DAZN二台
MOD：DAZN二台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台、CPBL官網
兄弟1指林暉盛本季首先發 台鋼雄鷹坎南仍在熱手？
🟡洲際賽事、開賽時間17：05
中信兄弟目前排名墊底，今日推出昔日第一指名林暉盛先發，他去年出賽4場拿到3勝1敗、防禦率2.86。上一次對上台鋼雄鷹，要追溯至2024年，該季3場出賽防禦率高達13.50。
台鋼雄鷹目前排名第3，今日由洋投坎南掛帥，他本季出賽3場，拿下1勝2敗，防禦率5.03。他去年與黃衫軍交手3場拿下1勝1敗，防禦率僅1.89。
📍中信兄弟主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網、Twitch（6月前）
有線電視：緯來電視網
MOD：緯來精彩台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台、CPBL官網
❗️5/9中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍新莊球場（室外球場）
氣溫：26至27度
降雨機率：30%
📍桃園球場（室外球場）
氣溫：25至27度
降雨機率：10%
📍洲際球場（室外球場）
氣溫：28至29度
降雨機率：0%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍中職戰績表
📍新莊先發投手對戰資訊
📍新莊賽事轉播資訊
📍桃園先發投手對戰資訊
📍桃園賽事轉播資訊
📍洲際先發投手對戰資訊
📍洲際賽事轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至5月10日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|28
|18-10-0
|0.643
|-
|2
|統一獅
|28
|15-12-1
|0.556
|2.5
|3
|台鋼雄鷹
|29
|15-13-1
|0.536
|3
|4
|富邦悍將
|26
|13-13-0
|0.500
|4
|5
|樂天桃猿
|27
|11-15-1
|0.423
|6
|6
|中信兄弟
|28
|9-18-1
|0.333
|8.5
🟡新莊賽事、開賽時間17：05
富邦悍將目前排名第4，今日推出洋投鈴木駿輔先發，他今年在一軍出賽3場，拿下2勝，防禦率3.00。今年與味全龍交手1次，先發主投5局失2分退場，最終無關勝負。
味全龍目前排名榜首，今日由本土投手郭郁政掛帥，本季出賽2場，拿下1勝0敗，防禦率2.45。將是本季首度對上藍衫軍團，去年對戰6場防禦率為7。
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網、Twitch（6月前）
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台、CPBL官網
桃猿王牌威能帝出戰 交手統一獅郭俊麟
🟡桃園賽事、開賽時間17：05
桃猿目前排名第5，今日推出當家王牌威能帝出戰，本季出賽4場，拿下1勝1敗，防禦率1.21。今年唯一一敗就是輸給統一獅，該戰6.1局被打出5支安打失掉4分。
統一獅目前排名第2，今日由土投郭俊麟掛帥，本季投出復活表現，出賽3場，拿下2勝1敗，防禦率2.50。去年對戰樂天桃猿2場吞1敗，防禦率高達13.50。
📍樂天桃猿主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網
有線電視：DAZN二台
MOD：DAZN二台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台、CPBL官網
兄弟1指林暉盛本季首先發 台鋼雄鷹坎南仍在熱手？
🟡洲際賽事、開賽時間17：05
中信兄弟目前排名墊底，今日推出昔日第一指名林暉盛先發，他去年出賽4場拿到3勝1敗、防禦率2.86。上一次對上台鋼雄鷹，要追溯至2024年，該季3場出賽防禦率高達13.50。
台鋼雄鷹目前排名第3，今日由洋投坎南掛帥，他本季出賽3場，拿下1勝2敗，防禦率5.03。他去年與黃衫軍交手3場拿下1勝1敗，防禦率僅1.89。
📍中信兄弟主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網、Twitch（6月前）
有線電視：緯來電視網
MOD：緯來精彩台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台、CPBL官網
📍新莊球場（室外球場）
氣溫：26至27度
降雨機率：30%
📍桃園球場（室外球場）
氣溫：25至27度
降雨機率：10%
📍洲際球場（室外球場）
氣溫：28至29度
降雨機率：0%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。