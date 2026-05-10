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洛杉磯湖人今（10）日在2026年西區準決賽G3主場慘敗給雷霆，系列賽陷入0比3的絕境。除了球隊整體表現低迷，當家後衛里夫斯（Austin Reaves）在場上的情緒反應也成為爭論焦點。長期對詹姆斯持批評態度的知名評論員Skip近日連續發文，痛批里夫斯已經「學壞了」，變成一個整場向裁判抱怨的球員。在G3比賽進行期間，里夫斯多次針對判罰與裁判進行激烈交涉。Skip在社群媒體上寫道：「哈爾特斯泰（Isaiah Hartenstein）對里夫斯的那球根本沒有犯規……里夫斯已經變成了像他的導師們——盧卡·唐西奇（Luka Dončić）和勒布朗·詹姆斯（LeBron James）一樣愛抱怨的球員。這真的讓人難以觀看。」Skip暗諷里夫斯在兩位超級球星身邊打球，不僅學到了球技，連「向裁判施壓」的抱怨習慣也如出一轍。他隨後更發文直指里夫斯正處於失控狀態：「里夫斯的表現完全失控，情緒也完全失控。如果繼續這樣下去，他會因此在未來的自由球員市場損失一些薪資空間。」里夫斯在今日的比賽中攻下，數據看似不俗，但全場，且發生了高達。特別是在第三節湖人崩盤期間，里夫斯多次因不滿判罰而延誤退防，或在進攻端因情緒波動導致判斷錯誤，這些細節都成了雷霆發動反擊的契機。隨著里夫斯的合約即將進入更新階段，他在季後賽高壓環境下的穩定性與情緒控制，確實成為各隊球探觀察的重點。Skip的觀點雖然向來犀利且帶有偏見，但他也反映了部分評論家的擔憂：當一名球員過度專注於爭論判罰而非比賽本身時，其場上價值將大打折扣。對於目前0比3落後的湖人來說，比起與裁判爭論，如何找回里夫斯在例行賽那種冷靜且高效的進攻模式，才是挽救賽季的唯一辦法。