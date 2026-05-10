我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊於台灣時間今（10）日在主場迎戰強敵亞特蘭大勇士，道奇球星大谷翔平4打數敲1安，吞2K，已成功延續連3場安打紀錄。不過，道奇先發投手史內爾（Blake Snell）提前回歸首戰卻慘遭痛擊，加上道奇打者面對曾單季狂飆281次三振的勇士王牌史特萊德（Spencer Strider），打線徹底熄火，終場道奇以2：7敗給勇士，勇士隊藉此終結了在道奇球場的八連敗。大谷翔平今日持續擔任「第一棒、指定打擊」，首打席面對勇士「火球男」，也是2023年曾創下20勝5敗、281次三振紀錄的史特萊德，首打席就遭內角速球三振，隨後在第3、6局的對決中，大谷先擊出一壘滾地球出局，但第三打席在球數絕對落後下揮棒落空。直到8局下，大谷翔平對決勇士牛棚，展現韌性纏鬥8球，不斷破壞對方好球，且選到2壞球，最終敲出左外野平飛安打，將連續安打場次推進至第3場，逐漸走出先前連25打席無安打的低潮，打擊率微升至0.249。此外，道奇隊賽揚左投史內爾，去年為道奇連霸建功，本季卻因左肩疲勞延後登場，今天在主場迎來賽季首秀，但他在前兩局就陷入苦戰。首局雖驚險度過滿壘危機，二局上卻難逃死劫，遭勇士隊艾爾比斯（Ozzie Albies）與歐森（Matt Olson）接連擊出兩分打點安打。道奇打線今日幾乎全場靜悄悄，僅在9局下靠著新秀帕赫斯（Andy Pages）的一發兩分全壘打避免被完封。史內爾此役僅支撐3局，動用77球被敲6安、2保送共失5分，含4責失分，防禦率暫時高達12.00。對比史內爾的掙扎，勇士火球男史特萊德（Spencer Strider）表現極具宰制力，主投6局僅讓道奇打線零星上壘，再度打斷道奇近日逐漸回穩的打擊火力。