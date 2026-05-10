日本職棒（NPB）4月中發生主審川上拓斗遭養樂多洋砲奧蘇納（Jose Osuna）脫手的球棒重擊頭部陷入昏迷，此事件震撼世界棒壇，主審執法的安全性也受到諸多討論，川上目前已轉往普通病房，但意識尚未恢復。為祈禱川上早日康復，日職裁判團皆在袖口繡上川上的背號「29」號以示聲援，而此份心意也跨越國界，中華職棒（CPBL）裁判群自發性製作了貼紙，在頭盔等處貼上「29」號的貼紙，共同為川上集氣。
日職主審川上拓斗遭球棒重擊 目前意識尚未恢復
這起意外發生在4月16日的神宮球場。當時養樂多隊洋砲奧蘇納出棒時球棒不慎脫手，整支木棒直接擊中主審川上拓斗的側頭部，導致他當場倒地昏迷並緊急送醫。根據日職4月30日官方公告，30歲的川上已經於今日從加護病房轉到普通病房，雖然目前意識尚未恢復，但仍持續在醫療機構接受全力治療。
受到川上重傷的衝擊，日職已自4月18日起火速修訂規範，強制要求全日本職棒比賽的主審在執法時必須佩戴防護頭盔，以防範類似意外再次發生。過去日職裁判是否佩戴頭盔屬於個人選擇或測試性質，但此次慘劇讓防護設備的必要性從建議轉為「強制」。
為了祈禱川上早日康復，日職主辦的各場賽事中，裁判團皆在袖口繡上川上的背號「29」號以示聲援。而這份祈求川上康復的心意現在也跨越國界，中職所屬的30名裁判，也在頭盔等處貼上「29」號的貼紙，共同為川上集氣。
中職裁判頭盔貼「29號」貼紙 跨海替川上拓斗祈福
據《Sponichi》報導，由於中職曾派遣裁判參加由日職主辦的裁判訓練營，而川上正是講師之一，因此台日職棒裁判一直保有交流。中職的裁判組在得知川上的事件後，自發性製作了貼紙，並從5月3日的比賽起開始佩戴。
生涯在日職執法1914 場、今年起轉戰中職的59歲日籍裁判木內九二生，在接受《Sponichi》採訪時表示，「雖然國家不同，但裁判是一個整體。我深切感受到了世界各地裁判之間深厚的羈絆。」
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這起意外發生在4月16日的神宮球場。當時養樂多隊洋砲奧蘇納出棒時球棒不慎脫手，整支木棒直接擊中主審川上拓斗的側頭部，導致他當場倒地昏迷並緊急送醫。根據日職4月30日官方公告，30歲的川上已經於今日從加護病房轉到普通病房，雖然目前意識尚未恢復，但仍持續在醫療機構接受全力治療。
受到川上重傷的衝擊，日職已自4月18日起火速修訂規範，強制要求全日本職棒比賽的主審在執法時必須佩戴防護頭盔，以防範類似意外再次發生。過去日職裁判是否佩戴頭盔屬於個人選擇或測試性質，但此次慘劇讓防護設備的必要性從建議轉為「強制」。
為了祈禱川上早日康復，日職主辦的各場賽事中，裁判團皆在袖口繡上川上的背號「29」號以示聲援。而這份祈求川上康復的心意現在也跨越國界，中職所屬的30名裁判，也在頭盔等處貼上「29」號的貼紙，共同為川上集氣。
中職裁判頭盔貼「29號」貼紙 跨海替川上拓斗祈福
據《Sponichi》報導，由於中職曾派遣裁判參加由日職主辦的裁判訓練營，而川上正是講師之一，因此台日職棒裁判一直保有交流。中職的裁判組在得知川上的事件後，自發性製作了貼紙，並從5月3日的比賽起開始佩戴。
生涯在日職執法1914 場、今年起轉戰中職的59歲日籍裁判木內九二生，在接受《Sponichi》採訪時表示，「雖然國家不同，但裁判是一個整體。我深切感受到了世界各地裁判之間深厚的羈絆。」