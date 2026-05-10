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▲湖人中鋒艾頓（Deandre Ayton）本季在瑞迪克（JJ Redick）的體系下脫胎換骨，成為季後賽禁區不可或缺的支柱。（圖／美聯社／達志影像）

八村壘（Rui Hachimura）：例行賽三分命中率 44.3%，首輪更飆升至 58.6%。





艾頓（Deandre Ayton）：在季後賽重新找回統治力，成為禁區屏障。





史馬特（Marcus Smart）：32 歲高齡在瑞迪克體系下重新擦亮防守大鎖招牌。





肯納德（Luke Kennard）：在緊急狀況下挺身而出擔任控球，成為賽季末的驚喜。





洛杉磯湖人在西區準決賽面臨0比3絕境，對衛冕軍奧克拉荷馬雷霆幾乎束手無策，且陣中得分王唐西奇（Luka Doncic）歸期未定。在如此艱難的時刻，輿論卻並未指向解雇總教練瑞迪克（JJ Redick），原因是這位執教僅兩年的少帥，正展現出繼「禪師」傑克森（Phil Jackson）後，湖人最穩定的執教表現。瑞迪克的執教生涯始於質疑，但他迅速用實力證明自己。他是自2011年傑克森以來，首位帶領湖人連續兩季奪下50勝的教頭。前教頭范甘迪（Stan Van Gundy）評價道：「瑞迪克是我見過最專注的人。」在過去兩年中，湖人經歷了震撼交易與主力受傷，瑞迪克彷彿帶領了六支不同的隊伍，卻總能讓每位球員找到定位。中鋒艾頓（Deandre Ayton）對此感觸最深：「當我們陷入困境時，瑞迪克根本不在乎誰沒上場，他只專注於如何贏球。」這種冷靜分配任務的能力，讓湖人在首輪少了唐西奇的情況下，依然能以6場比賽解決休士頓火箭。瑞迪克成功的秘訣在於「下放權力」。他刻意讓球員在暫停期間先自行討論，建立一套球員領導的文化。這讓21年老兵詹姆斯（LeBron James）心甘情願地轉型，從核心持球者變身為 NBA 史上最強大的第三進攻選擇。此外，角色球員的成長更有目共睹：即便瑞迪克有時會在場邊情緒失控，甚至曾與唐西奇或范德比爾特（Jarred Vanderbilt）發生爭執，但隊內氣氛卻空前團結。里夫斯（Austin Reaves）表示：「這只顯示他在乎比賽，這裡沒有人是壞心眼，我們每個人都能互相指教，這是一種很好的文化。」