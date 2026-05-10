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西區準決賽第三戰回到洛杉磯舉行，但湖人並未能把握主場優勢，在下半場崩盤後敗給奧克拉荷馬雷霆。目前湖人已在系列賽陷入0比3落後，面臨被聽牌的絕對劣勢。除了球隊整體崩盤，當家後衛里夫斯（Austin Reaves）的表現也再次被推上風口浪尖。美媒資深記者傑森（Jason Timpf）在社群媒體上直言，里夫斯今日的表現簡直是被雷霆隊薪資領不到他零頭的球員「完全壓制」。里夫斯本季薪資為，且由於他近年表現穩定，外界普遍預期他將在明年夏天跳出合約，並與湖人簽下總額超過的頂薪續約。然而，在今日這場關鍵戰役中，里夫斯卻在攻防兩端都顯得步履蹣跚。傑森發文指出：「湖人即將支付超過2.4億美元給里夫斯，他在例行賽確實應得這些薪水。但就在剛剛，他被雷霆隊內薪資第15高（僅）的球員——米契爾（Ajay Mitchell）完全壓制。」傑森強調，這正是雷霆對聯盟其他球隊最具威脅的地方：他們擁有太多領著微薄薪水卻能打出高水準身價的「低薪高就」奇兵。讓里夫斯吃足苦頭的米契爾，是雷霆在2024年次輪選入的新秀。他本賽季薪資僅約300萬美元，卻在今日G3展現了驚人的得分效率，轟下全場最高的。反觀里夫斯，雖然也攻下17分，但面對米契爾的防守與對抗顯得相當吃力，因此命中率也不盡理想，全場。雷霆隊這種「遍地是寶」的板凳深度，讓薪資結構相對沉重的湖人隊在體能消耗戰中完全落入下風。對於湖人管理層而言，里夫斯確實是後布萊恩（Kobe Bryant）時代極具代表性的本土球星，但若在季後賽高張力環境下，頻繁出現被對手底薪球員「完爆」的畫面，這份預期中的2.4億美元大約，恐將面臨輿論的嚴格檢視。雷霆隊用最現實的「CP值」給了湖人沉重的一擊，也讓紫金軍團的爭冠之路幾乎提前宣告終結。