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奧克拉荷馬雷霆今（10）日在客場以131：108再度大勝洛杉磯湖人，西區次輪系列賽已取得3：0的絕對聽牌優勢，算上今年例行賽，他們7場比賽贏了湖人176分。面對雷霆今年季後賽保持全勝的強大氣場，湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）雖然承認球隊被打得落花流水，但在賽後採訪中仍堅定地表示：「我仍然覺得我們能贏。」本場比賽結束後，雷霆本賽季面對湖人已取得「7連勝」（例行賽4戰橫掃＋季後賽3連勝）。數據顯示，這7場比賽中雷霆累計淨勝分高達176分，場均淨勝對手25.14分。單就本次系列賽的前三場來看，雷霆合計狂勝湖人59分，接近場均淨勝20分。雷霆不僅豪取季後賽開局7連勝，成為目前唯一不敗之師，更追平隊史最長紀錄。美媒記者Brett Siegel直言：「今年沒人能撼動雷霆，他們會完成兩連霸的。」湖人主帥瑞迪克賽後的發言充滿矛盾與掙扎。他先是坦誠球隊的慘狀：「他們已經連續三場比賽把我們打得落花流水了，打得我們毫無還手之力。」他指出，雖然失誤次數減少，但雷霆仍利用湖人的失誤狂拿30分，特別是第三節的5次失誤幾乎都被轉化為快攻。然而，當被問及是否仍有信心時，瑞迪克嘴硬表示：「我仍然認為我們能擊敗他們，但我們必須變得更好。我不會放棄這輪系列賽，周一（12日）我們會全力以赴爭取勝利，努力把系列賽帶回俄克拉荷馬城。」相較於主帥的激進，老將詹姆斯（LeBron James）顯得較為平靜。他今日出戰37分鐘，投籃19中7得到19分、6籃板與8助攻。談到0：3的絕境，詹姆斯表示：「我既不生氣也不失望，我們還有機會，這就是你能要求的一切。」但詹姆斯也深知對手的強大，他讚嘆雷霆從上到下實力都相當強悍，且全程毫不鬆懈。當被問及擊敗雷霆需要做到什麼時，他直白地吐露：「要付出一切。要擊敗這樣的球隊需要傾盡所有，甚至更多。」雷霆方面，次輪新秀阿傑伊·米契爾（Ajay Mitchell）持續神級表現，今日攻下24分、10助攻與3抄截。雷霆主帥戴格諾特（Mark Daigneault）盛讚：「年輕球員的成長曲線很陡峭，他是一個渴望成功又很謙遜的人，他正從所有經歷中不斷成長。」