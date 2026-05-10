我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人今年賽季恐怕即將在絕望中劃下句點。在今（10）日於主場進行的西區準決賽第三戰（G3）中，湖人以108：131遭奧克拉荷馬雷霆血洗，系列賽陷入0比3的絕命深淵。賽後，WWE傳奇巨星「自然小子」瑞克佛萊爾（Ric Flair）再度在X平台上大肆咆哮，目標直指因傷高掛免戰牌的湖人球星唐西奇（Luka Doncic），「領著4600萬美元（約合1.44億新台幣）的年薪，我甚至願意背著降落傘從帝國大廈跳下去！」在湖人慘輸23分的一小時後，佛萊爾便迫不及待地在社群媒體發文，質疑唐西奇的職業態度。佛萊爾言辭犀利地表示：「我現在唯一能說的詞就是『失望』！領著4600萬美元的年薪，你竟然不能上場比賽？我的天啊，如果是為了每年4600萬美元，我甚至願意背著降落傘從帝國大廈跳下去，即便我根本不知道怎麼拉開傘繩，我也願意去冒這個險！」唐西奇自4月初遭遇左腿筋二級拉傷後，何時能回到賽場始終是個謎。雖然湖人在季後賽首輪靠著詹姆斯（LeBron James）帶領擊敗休士頓火箭，但面對兵強馬壯的衛冕軍雷霆隊，缺乏唐西奇的火力支援與組織，讓湖人顯得毫無還手之力。即便詹姆斯與里夫斯（Austin Reaves）拚盡全力，但在0比3的歷史統計數據面前，沒有任何一支NBA球隊能在這種情況下完成逆轉。兩隊的第四戰將於下週二（12日）繼續在洛杉磯舉行。目前各界專家普遍認為，即便唐西奇在第四戰強行復出，面對狀態絕佳的雷霆少主「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），湖人也難逃被橫掃的命運。佛萊爾的砲轟無疑反映了部分球迷的極端焦慮與對高薪球員的期待落差。