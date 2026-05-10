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密爾瓦基釀酒人隊於台灣時間今（10）日在主場展現韌性，明星捕手康崔拉斯（William Contreras）扮演致勝英雄，不僅在8局敲出追平安，更在10局下擊出再見犧牲飛球。即使紐約洋基先發投手施利特勒（Cam Schlittler）繳出6局無失分好投，還被打傷小腿，但終場釀酒人仍以4：3逆轉擊敗洋基，「法官」賈吉今天則是2打席都吞K、三次保送上壘，無安打演出。洋基先發投手施利特勒（Cam Schlittler）此役展現驚人鬥志，首局雖被108.5英里、約174公里的強襲球直擊左小腿，只見他跪地找球回傳一壘，但隨後低頭查看小腿傷勢，卻後硬撐投完6局，僅被擊出2安、無失分。施利特勒靠著這場精彩表現，本季防禦率降至1.35，持續傲視大聯盟。然而洋基牛棚未能守住領先，也讓他的勝投因球隊逆轉而泡湯。雙方一直到第9局結束，還是以2：2戰成平手，比賽進入延長賽突破僵局，洋基先在10局上靠著麥克馬洪（Ryan McMahon）的安打取得3：2領先。10局下釀酒人展開反攻，喬里奧（Jackson Chourio）的追平安打點燃氣勢，隨後洋基投手希爾（Tim Hill）面對軟弱滾地球，試圖封殺領先跑者卻發生傳球失誤，球直接擊中跑者倫希佛（Luis Rengifo）的手部，以傳球失誤奉送滿壘。最後釀酒人康崔拉斯擊出右外野深遠飛球，輕鬆送回倫希佛（Luis Rengifo）到得分大門口。這場勝仗也讓後援投手艾許比（Aaron Ashby）以7勝暫居大聯盟勝投王。而洋基隊上強打「法官」賈吉（Aaron Judge）則是兩次打席被三振，再獲3次保送。釀酒人最終送給條紋軍團自4月中旬以來的首次連敗。洋基隊目前已吞2連敗，但在賽前傳出戰力異動，2024年美聯新人王希爾（Luis Gil）因肩膀發炎進入傷兵名單，預計休養三週。好消息是，左投羅登（Carlos Rodón）在接受手術治療後，已經回到先發名單。