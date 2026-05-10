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金州勇士隊的王朝基石正式宣告留隊！根據NBA名記查拉尼亞（Shams Charania）報導，總教練史蒂夫·科爾（Steve Kerr）已與球團達成一份為期兩年的新合約協議，確定重返金州。隨著執教核心穩定，勇士管理層下一個重心將轉向球隊靈魂人物史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry），雙方預計於今年夏天晚些時候開啟續約談判，力求在競爭激烈的西區重返爭冠行列。查拉尼亞指出，科爾與勇士管理層在過去三週進行了廣泛且深入的對話，最終決定延續這段傳奇般的合作關係。下賽季將是科爾執掌勇士兵符的第13個賽季。據消息人士透露，這份合約將使科爾繼續保持NBA薪資最高教練的地位。這份合約不僅是對科爾過往帶領球隊奪得四座總冠軍、寫下73勝神話的認可，更展現了老闆拉科布（Joe Lacob）與總經理小鄧利維（Mike Dunleavy）對於科爾引領球隊轉型、走過「後王朝時期」的信心。在解決教練席的不確定性後，勇士隊隨即將目光投向陣容核心。由於柯瑞在2024年簽下了一份1年6,260萬美元的提前續約，目前他的合約將於2026-27賽季結束後到期。查拉尼亞在ESPN撰文透露，聯盟消息人士表示，柯瑞與球隊預計將在今年夏天晚些時候展開新的續約談判。若順利達成協議，柯瑞的新約預計將與科爾的兩年期合約同步。這種「核心成員同步」的策略，顯示勇士隊意圖讓這對傳奇師徒在職業生涯的最後階段並肩作戰，共同守護灣區的榮耀。隨著科爾回歸與柯瑞續約可期，勇士管理層已準備好在休賽期大展拳腳。查拉尼亞強調，管理層打算透過自由球員市場和交易積極補強、重組陣容。在剛結束的2025-26賽季中，勇士隊表現未如預期，僅位居西區第10並在附加賽止步。為了不再浪費柯瑞巔峰末期的競爭力，管理層正評估包含老將處理與新血注入在內的所有選項，目標是在強敵環伺的西區聯盟中奪回季後賽席位，甚至再次衝擊總冠軍。