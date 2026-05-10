效力美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）底特律老虎隊「台灣怪力男」日前升上大聯盟後獲台灣球迷高度關注，《MLB Taiwan》近日發布李灝宇接受Q&A快問快答的回顧影片，片中被問到吃火鍋加不加芋頭，李灝宇說，「不加，因為我是台灣人。」李灝宇也分享自己最想對決的投手是隊友史庫柏（Tarik Skubal），偶像是道奇隊貝茲（Mookie Betts）。

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吃火鍋不加芋頭　李灝宇：「我是台灣人」

23歲的李灝宇2021年簽約費城人隊展開旅美生涯，2023年被交易至老虎隊，今年4月17日登上大聯盟，成為台灣旅美球員第19人，期間老虎球隊與大聯盟社群掌握到「流量密碼」，發現跟李灝宇有關的社群貼文按讚數、留言都非常高，老虎隊社群小編也多次使用繁體中文與台灣球迷互動，顯示對李灝宇與台灣市場的重視。

《MLB Taiwan》近日發布李灝宇接受快問快答的回顧影片，片中先問到李灝宇「吃滷肉飯會不會拌？」，他回答，「一定拌」，接下來被問到「火鍋會不會煮芋頭？」李灝宇給出不會的答案後立刻說，「我是台灣人。」

隨後李灝宇也分享自己比較喜歡吃飯、是I人，雖然是狗派，「但我有貓。」最喜歡的球場是老虎球場、最喜歡守三壘、最喜歡的隊友是姜格（Jace Jung），最想對決的投手是史庫柏，沒有最不想對決的投手，偶像則是道奇隊貝茲。

李灝宇打擊陷入低潮　連續4場比賽無安打

截至今日賽後，李灝宇在大聯盟累積44打數敲出7安，包括1發全壘打、5分打點、打擊率1成59，OPS為.486；生涯首轟出現在4月26日面對辛辛那提紅人隊一役，於7局上代打敲出逆轉2分砲，助老虎隊逆轉贏球，不過近期李灝宇陷入小低潮，已連4場比賽、11打數無安打。


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陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...