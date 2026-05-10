我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA洛杉磯湖人前2戰不斷抱怨哨音，今（10）日回到主場交手奧克拉荷馬雷霆，單場獲得25次罰球機會，反觀雷霆僅有10次，湖人整體犯規數16次、雷霆多達22次，結果湖人仍以108：131慘敗，輸分甚至比上一戰還多5分，顯見兩隊戰力上存在巨大鴻溝。首戰湖人罰球數13：12領先，雷霆18分差贏球，G2湖人罰球數21次，略低於雷霆的26次，同樣再度輸18分，賽後總教練瑞迪克（JJ Redick）、里夫斯（Austin Reaves）等人，都對裁判哨音感到不滿。本場湖人回到主場，單場獲得25次罰球，遠勝雷霆的10次，把握度方面，湖人25次命中18球，命中率72%，雷霆則為10罰8中，命中率80%，最終湖人以23分差距慘敗，分差也是系列賽3戰中最多，顯見罰球數對本輪系列賽幾乎沒有任何影響。雷霆目前已經取得3：0聽牌優勢，這是他們隊史第8次取得3勝0敗領先，此前7次雷霆全數晉級，其中5次完成橫掃，包含今年季後賽首輪以4：0終結太陽季後賽美夢，目前7連勝持續朝衛冕之路邁進。