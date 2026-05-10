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洛杉磯道奇1A「台灣賈吉」柯敬賢，今日面對洛杉磯天使同城大戰中，以先發第4棒、指定打擊上場，結果單場4安、包含雙響砲，本季出賽21場狂炸6轟，成為隊內全壘打王，全壘打數也寫下旅美最佳成績，賽後打擊率回升到接近3成，OPS則高達1.012。柯敬賢去年主要待在亞利桑那新人聯盟出賽，53場中出現4轟、30分打點，打擊率高達3成67、上壘率逼近5成、長打則為5成39，OPS1.026，顯見已不是新人聯盟等級選手。柯敬賢季末也升上1A，卻遭遇適應問題，各項數據都明顯下修，32場打擊率僅2成19，全壘打也銳減至0，OPS.636，對此，柯敬賢休賽季特別透過延長春訓改變打擊機制，讓他相比其他球員更晚開季，所幸收到良好成效。從開季第一場開始，柯敬賢就繳出好表現，本場開打前，20場出賽就扛出4轟，多半擔任球隊前段棒次主力，本場首局就敲出反方向一壘安打，第二打席則相中變化球，一棒敲出中外野方向陽春砲，為本季第5轟。柯敬賢7局上再度發威，面對投手失投球，這次改全力拉打，把球掃到右外野看台上，這發兩分砲也是柯敬賢本場第2轟，幫助道奇擴大領先優勢，最終10：8贏球。柯敬賢本場5打數4安打，包含2轟，掃進3分打點，賽後打擊率升至2成99、攻擊指數則維持在恐怖的1.012。