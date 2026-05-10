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▲湖人陷入0：3絕境，G4不僅可能是湖人本季最後一戰，也可能成為詹姆斯（LeBron James）生涯最艱難的背水一戰。（圖／路透／達志影像）

▲米契爾（Ajay Mitchell）系列賽化身湖人殺手，場均超過20分的火力輸出，讓雷霆角色陣容成為壓垮湖人的最大關鍵。（圖／美聯社／達志影像）

湖人連續3場提早包夾聯盟最有價值球員雷霆後衛Shai Gilgeous-Alexander(SGA)，但也連續3場沒能創造形勢和對戰優勢，湖人甚至吞下3連敗，湖人被雷霆角色球員轟得東倒西歪。或許湖人必須「信邪」，雷霆角色球員的超神發揮並非偶然或神來幾筆。那種情況就像三年前季後賽，湖人連續兩年季後賽都被金塊後衛Jamal Murray超神狀況給打趴一樣。湖人肯定不信邪，但邪門的事和對手神到無法預期，準到難以難像的連續性爆發，總是一再發生。G3，湖人依舊提早包夾SGA，上半場也能取得不錯效果，但下半場雷霆角色球員輪流連續出拳，Ajay Mitchell連續切入快速反擊，Isaiah Joe連續三記三分命中，中鋒Isaiah Hartenstein籃下又灌又補又是二波籃板連續三次輾爆湖人禁區，SGA逮到空檔再連續一對一單打重拳出擊，第三節雷霆一波23：5攻勢，湖人再次倒地。湖人系列賽3連敗，再輸一場就要提前放暑假，這三場湖人高度包夾+死釘SGA都很奏效，但湖人卻被雷霆一幫超級神勇又神準角色球員狠狠連續擊倒。雷霆靠著角色和板凳球員連續三場擊倒湖人，這不是偶發或手氣，更可能是實力。G3雷霆投籃命中率5成6，三分命中率4成5，根本超水準發揮，顯然湖人針對性防守並沒有發揮作用和效果，雷霆投進17個三分球(38投17中)，角色球員一共命中14個三分，幫助SGA完美解套。所以湖人必須信邪，G4必須做出應變和回應，不要再賭SGA之外雷霆其他角色球員和板凳的手氣，湖人可以持續包夾SGA，改變比賽節奏，但不能過度包夾SGA同時一再漏了弱邊埋伏和射手，否則湖人還會再次被雷霆板凳和角色球員提早擊倒。湖人現在是內線禁區籃板被雷霆兩名長人「雙塔」Chet Holmgren+Isaiah Hartenstein輾爆，外線被Cason Wallace+Isaiah Joe+Jared McCain投垮，一對一和強邊防守又被SGA牽制，偏偏雷霆又殺出一個Ajay Mitchell，成了對湖人系列賽最可怕殺手。Ajay Mitchell系列賽場均20.7分、6.7助攻，投籃命中率5成3，每場只有1次失誤。Ajay Mitchell跟三年前季後賽金塊後衛Jamal Murray一樣「吃飯、睡覺、打湖人」，殺得湖人措手不及，防線大亂，幾近束手無策。湖人防守已經被SGA層層牽制，禁區和籃板被雙塔輾爆，持球點和對位更被Ajay Mitchell切得肢離破碎，Mitchell系列賽打得就像明星球員。湖人後衛 Marcus Smart為湖人開出G4藥方。「我們只能比雷霆更拚命更玩命，展現更想要贏球信念和努力，打出更高能量才能贏球。」湖人41歲老頭LeBron James跨越NBA三個世代，見過所有大場面，「系列賽0：3落後，我既不生氣更不失望，我們還有機會。」G4可能是湖人本賽季最後一戰，也可能是老頭湖人生涯最後一舞，不管信不信邪，湖人都要做出最強悍回應與應變。