我是廣告 請繼續往下閱讀

紐約洋基隊今（10）日作客密爾瓦基釀酒人，推派本季異軍突起的「火球少主」施利特勒（Cam Schlittler）掛帥先發。施利特勒雖繳出6局無失分的統治級表現，並刷新一項高懸113年的歷史壯舉，無奈洋基牛棚在比賽後段頻頻放火，不僅飛掉他的勝投，最終洋基更在延長賽以3：4遭釀酒人再見犧牲打擊潰，吞下系列賽2連敗。洋基昨日才遭釀酒人新星封鎖慘遭完封，今日施利特勒挺身而出，主投6局僅被敲出零星2安，完全沒有投出保送，還送出6次三振。賽後他的防禦率下修至堪稱「鬼神級」的，正式登頂大聯盟防禦率王。根據《OptaSTATS》數據統計，施利特勒本季前9場先發累積，成為繼1913年名人堂傳奇教頭「大火球」強森（Walter Johnson）後，大聯盟113年來首位達成此數據門檻的投手，歷史級的壓制力讓全聯盟為之震撼。洋基進攻端今日由老將高施密特（Paul Goldschmidt）領軍，他首局便敲出「首打席全壘打」提振士氣，4局上又在滿壘時敲出平飛安打進帳打點，幫助洋基取得2：0領先。眼看施利特勒帶著勝投資格退場，洋基牛棚卻接連崩盤。7局下海德瑞克（Brent Headrick）先遭舊將鮑爾斯（Jake Bauers）陽春砲狙擊；8局下牛棚大將多瓦爾（Camilo Doval）也無法守成，被連續安打追平比分，導致施利特勒本季第6勝硬生生被搞砸。兩隊激戰進入延長賽，10局上麥克曼恩（Ryan McMahon）雖敲出超前安打，但10局下洋基牛棚再度失火，先被追平後又陷入1出局滿壘絕境，最終遭釀酒人康崔拉斯（William Contreras）擊出再見高飛犧牲打。洋基連兩天在密爾瓦基踢到鐵板，即便少主施利特勒寫下史詩紀錄，仍難掩球隊近期的悲情氣氛與牛棚隱憂。