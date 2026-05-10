我是廣告 請繼續往下閱讀

去年MLB球季開打前與洛杉磯道奇簽下5年、總額1.82億美元（約合新台幣57億）鉅約的2屆塞揚左投史奈爾（Blake Snell），今（10）日提前復出先發，面對強敵亞太蘭大勇士，花費77球苦撐3局狂失5分被打爆退場，賽後史奈爾坦言是自己決定提前復出，對於今日結果感到很不甘心。由於203公分巨投格拉斯諾（Tyler Glasnow）因下背部痙攣缺戰，臨時需要人手補上先發輪值，史奈爾經過1A復健賽後就火速回到大聯盟，只是結果不太理想。史奈爾本場花費77球才投完3局，被狂敲6安打、失掉5分中有4分自責分，另添5K與2次保送，道奇終場2：7輸球，史奈爾苦吞賽季首敗。回顧今天表現，史奈爾直言很不甘心，本場目標就是不失分為主，結果3局就丟掉5分之多，「還有很多需要檢討的地方，3局就投了77球，這絕對不是期望的結果。」對於傷勢狀況，史奈爾透露身體一切良好，雖然球團因意外提早希望他復出，但他本來就準備好了，「他們開口之前我就答應了，沒錯，我很像回到場上投球，對手還是勇士，我想我準備好了，只是投球結果上得更出色才行。」