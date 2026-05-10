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▲大聯盟傳奇教頭考克斯（Bobby Cox）今（日因病離世，享壽84歲，曾率領勇士隊締造分區14連霸的紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）傳奇教頭考克斯（Bobby Cox）今（10）日因病離世，享壽84歲，這位名人堂總教練被視為亞特蘭大勇士隊歷史上最具代表性與影響力的人物之一，生涯共累積2504場執教勝，排名大聯盟史上第4。他帶領球隊奪得15次分區冠軍、5次聯賽冠軍和1座世界大賽冠軍，2014年考克斯入選名人堂，大聯盟官網指出，考克斯保持著一項可能永遠無法被打破的紀錄「162次生涯被驅逐出場」。克斯於1941年出生於俄克拉荷馬州，1959年，年僅18歲考克斯開啟了職業生涯，曾效力道奇隊、小熊隊、勇士隊以及洋基隊等體系效力，1970年退役後，考克斯原本打算轉行當高中美式足球教練，但洋基隊給了他執教機會，從1A球隊起步，改變了他傳奇的一生。1978年，考克斯接受勇士隊老闆透納（Ted Turner）的合約，擔任勇士隊總教練，不過只帶隊4年就被解僱，但透納曾說過一句名言，「最完美的接班人應該要『很像考克斯』。」考克斯隨後轉往藍鳥隊，並在1985年帶領藍鳥奪得隊史首個分區冠軍。1985年底，考克斯回到勇士隊擔任GM，雖然他從未做過行政工作，但他精準將重點放在投手培育與農場系統重建。考克斯監督葛拉文（Tom Glavine）的成長、交易來史摩茲（John Smoltz）、選進艾佛瑞（Steve Avery），並在 1990 年選秀會上用狀元籤選中了瓊斯（Chipper Jones），這奠定了勇士隊從墊底球隊轉向常勝軍的基礎。1990年中，考克斯重回總教練位置，並與新任GM舒爾霍爾茲（John Schuerholz）組成了棒球史上最強的教練與行政組合。從1991年開始，勇士隊創下了驚人的連續14年分區冠軍紀錄。2010年是考克斯執教的最後一季，球隊以國聯外卡身分打入季後賽，為他的執教生涯畫下完美句點。名人堂投手史摩茲曾評價考克斯有一種不可思議的能力，「能把球員放在正確的位置去取得成功，並給予充分的信任。他尊重我們，而我們則追隨他那種能激發每個人信心的直覺。」大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）在聲明中表示，「考克斯領導了棒球史上最偉大的持續卓越時代之一。作為勇士隊的總教練，他的球隊成了10月季後賽的常客，為整整一代球迷展現了穩定、專業與冠軍水準的棒球。」曼佛瑞說，透過考克斯的領導力、對人才的慧眼以及對球員開發的承諾，考克斯形塑了無數名人堂球員的職業生涯，並帶領勇士隊在1995年奪下亞特蘭大首座職業運動冠軍。勇士隊也對考克斯的離世發布了聲明：「對於我們珍視的『老大』考克斯離世，我們充滿了難以言喻的哀慟。考克斯是勇士隊隊史上最偉大的總教練。他帶領球隊連續奪得14次分區冠軍、5次國聯冠軍，以及令人難忘的1995年世界大賽冠軍。他在勇士隊的執教傳奇將無人能及。」