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📍看點一：球王球后遇小將危機 中國有被扳倒的機會嗎？

📍看點二：排名差不多但層級有差？張本美和將奮力一搏

📍看點三：張本智和對戰王楚欽戰績處下風！松島輝空會站出來嗎？

📍看點四：梁靖崑近期略顯掙扎！決戰可以把握嗎？

📍看點五：中國衛冕劇本太熟悉了！日本能否突破10年亞軍魔咒？

📍2026世界桌球團體錦標賽 決戰對戰資訊

對戰國 比賽時間（台灣時間） 中國／日本（女團） 5月10日 晚間6點 日本／中國（男團） 5月10日 晚間11點

📍轉播連結與即時比分