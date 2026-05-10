2026世界桌球團體錦標賽台灣時間今（10）日迎來最終決戰，男女團部分皆由桌球強權中國與日本展開全面對決，中國將由世界球王王楚欽、球后孫穎莎出戰，挑戰衛冕霸業；日本則是由球壇兄妹檔張本美和、張本智和帶隊，挑戰「中國奪冠」潛規則，試圖打破桌球新世代、10年以來的亞軍魔咒。兩國女團、男團將在今天晚間6點、11點依序開打，而台灣男團雖在準決賽惜敗，但仍確定收下銅牌佳績，將於今晚男團決賽結束後正式站上領獎台，共享榮耀時刻。
📍看點一：球王球后遇小將危機 中國有被扳倒的機會嗎？
中國男團將於決賽場上與日本一較高下，不過王楚欽這幾次上場消耗大，在對上韓國時，也被世排22名的小將吳晙誠逼到第五局決勝，4強又與23名的法國小將科頓（Flavien Coton）大戰五局，加上出戰第四點，雖皆有搶下關鍵局數展現球王風範，但相較於日本於4強戰中直落三擊敗台灣，中國男團單點有差點被扳倒的紀錄，在決戰前的體力需多一點時間恢復。
除了男團，女團同樣由中日再次決鬥，兩國在8強與4強賽中未失任何一點，皆完封對手。不過，兩邊的主力都曾陷入苦戰，世界球后孫穎莎在8強戰對上韓國時，意外與新秀金娜英打到決勝局，金娜英頻頻擋住孫穎莎具威脅性的攻擊，差點爆冷擊敗球后，但孫穎莎最後及時回穩，以比分11：9收下比賽勝利。
📍看點二：排名差不多但層級有差？張本美和將奮力一搏
另外一邊，日本桌球女王早田希娜目前世界排名落至14名，在4強賽對陣德國時，與世排第9的德國王牌溫特（WINTER Sabine）打到第五局，早田希娜開局狀態不穩連丟兩局，但上演他擅長的「讓二追三」，收下日本隊該場關鍵的聽牌點。
不過，中國女團實力依然頑強，據統計，日本女單實力最堅強的張本美和，現世界排名第5，但對戰世排第2的王曼昱時，卻保持0勝10敗的戰績，而張本美和對上球后孫穎莎的戰績則是1勝10敗。張本美和在個人戰績上雖雖處落後，但這次能否帶領日本打破中國女單高牆，將是日本致勝關鍵。
📍看點三：張本智和對戰王楚欽戰績處下風！松島輝空會站出來嗎？
不只張本美和，哥哥張本智和與王楚欽的對戰紀錄也是處於下風，在生涯22次對戰中，王楚欽拿下20場勝利。不過新秀「冷臉男」松島輝空與王楚欽的對戰有來有回，今年兩人就曾對決兩次，以1：1戰成平手，加上去年12月的男單總決賽，兩人更是上演七局大戰，最終由王楚欽收下勝利，也表示松島輝空近期或許更加具備拍落球王的氣魄。
📍看點四：梁靖崑近期略顯掙扎！決戰可以把握嗎？
而預計最後一次披上中國隊戰袍的梁靖崑，則在這次是桌賽中略顯掙扎，雖然連兩站都取下點數，但在小組賽與羅馬尼亞對戰遭對手直落三擊敗，對上瑞典好手莫雷加德時，也以2：3落敗，狀態較為起伏。
📍看點五：中國衛冕劇本太熟悉了！日本能否突破10年亞軍魔咒？
日本與中國在這十年間已是「老對手」，每次世桌賽團體項目幾乎都是這兩國在競爭，但勝方長期卻只有一方，尤其中國男團長期連霸，而中國女團自2012年起也完成6連霸，且近五次都是打敗日本隊奪下冠軍，日本次次亞軍飲恨。距今10年，日本在2016年時男女團也一同進入決賽，卻不敵中國，日本今年力拚改寫劇本。
📍2026世界桌球團體錦標賽 決戰對戰資訊
📍轉播連結與即時比分
電視轉播：愛爾達電視（中華電信MOD）
網路串流與OTT平台：Hami Video、ELTA.TV
免費即時戰況：WTT官網
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中國男團將於決賽場上與日本一較高下，不過王楚欽這幾次上場消耗大，在對上韓國時，也被世排22名的小將吳晙誠逼到第五局決勝，4強又與23名的法國小將科頓（Flavien Coton）大戰五局，加上出戰第四點，雖皆有搶下關鍵局數展現球王風範，但相較於日本於4強戰中直落三擊敗台灣，中國男團單點有差點被扳倒的紀錄，在決戰前的體力需多一點時間恢復。
除了男團，女團同樣由中日再次決鬥，兩國在8強與4強賽中未失任何一點，皆完封對手。不過，兩邊的主力都曾陷入苦戰，世界球后孫穎莎在8強戰對上韓國時，意外與新秀金娜英打到決勝局，金娜英頻頻擋住孫穎莎具威脅性的攻擊，差點爆冷擊敗球后，但孫穎莎最後及時回穩，以比分11：9收下比賽勝利。
📍看點二：排名差不多但層級有差？張本美和將奮力一搏
另外一邊，日本桌球女王早田希娜目前世界排名落至14名，在4強賽對陣德國時，與世排第9的德國王牌溫特（WINTER Sabine）打到第五局，早田希娜開局狀態不穩連丟兩局，但上演他擅長的「讓二追三」，收下日本隊該場關鍵的聽牌點。
不過，中國女團實力依然頑強，據統計，日本女單實力最堅強的張本美和，現世界排名第5，但對戰世排第2的王曼昱時，卻保持0勝10敗的戰績，而張本美和對上球后孫穎莎的戰績則是1勝10敗。張本美和在個人戰績上雖雖處落後，但這次能否帶領日本打破中國女單高牆，將是日本致勝關鍵。
📍看點三：張本智和對戰王楚欽戰績處下風！松島輝空會站出來嗎？
不只張本美和，哥哥張本智和與王楚欽的對戰紀錄也是處於下風，在生涯22次對戰中，王楚欽拿下20場勝利。不過新秀「冷臉男」松島輝空與王楚欽的對戰有來有回，今年兩人就曾對決兩次，以1：1戰成平手，加上去年12月的男單總決賽，兩人更是上演七局大戰，最終由王楚欽收下勝利，也表示松島輝空近期或許更加具備拍落球王的氣魄。
📍看點四：梁靖崑近期略顯掙扎！決戰可以把握嗎？
而預計最後一次披上中國隊戰袍的梁靖崑，則在這次是桌賽中略顯掙扎，雖然連兩站都取下點數，但在小組賽與羅馬尼亞對戰遭對手直落三擊敗，對上瑞典好手莫雷加德時，也以2：3落敗，狀態較為起伏。
📍看點五：中國衛冕劇本太熟悉了！日本能否突破10年亞軍魔咒？
日本與中國在這十年間已是「老對手」，每次世桌賽團體項目幾乎都是這兩國在競爭，但勝方長期卻只有一方，尤其中國男團長期連霸，而中國女團自2012年起也完成6連霸，且近五次都是打敗日本隊奪下冠軍，日本次次亞軍飲恨。距今10年，日本在2016年時男女團也一同進入決賽，卻不敵中國，日本今年力拚改寫劇本。
|對戰國
|比賽時間（台灣時間）
|中國／日本（女團）
|5月10日 晚間6點
|日本／中國（男團）
|5月10日 晚間11點
電視轉播：愛爾達電視（中華電信MOD）
網路串流與OTT平台：Hami Video、ELTA.TV
免費即時戰況：WTT官網