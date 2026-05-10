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洛杉磯湖人球迷原本期待回到主場能看到絕地大反攻，但現實卻無比殘酷。今（10）日於洛杉磯進行的西區準決賽第三戰（G3），湖人再次重演了前兩戰的崩盤戲碼，最終以108：131慘敗給奧克拉荷馬雷霆，系列賽陷入0比3的死局，在NBA歷史上從未有球隊能在這種情況下翻盤，暑假恐怕已在向湖人眾將招手。賽前，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）曾強調，保護球權、減少失誤是贏球的首要任務。然而，湖人全場竟發生高達17次失誤，更慘的是，雷霆光靠湖人失誤就轉換成30分的得分，創下系列賽新高。比賽走勢與前兩場如出一轍：上半場湖人尚能與對手僵持，給人一種能夠取勝的錯覺；但一進入下半場，球隊便陷入慣性崩潰，無論是防守輪轉還是進攻節奏全都亂了套，這讓瑞迪克的教練團在場邊顯得束手無策。雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）此役進攻端表現低迷，全場20投僅7中拿下23分，但他聰明地改採傳球優先，全場送出9次助攻。雷霆其餘4名先發球員得分全數上雙，再次證明了即便主將熄火，雷霆的團隊深度也足以擊潰缺乏唐西奇（Luka Doncic）坐鎮的湖人。NBA季後賽歷史上，從未有球隊在0比3落後下完成逆轉。對於目前的紫金軍團而言，這套陣容在體能、戰略與執行力上都顯得力不從心。接下來的第四戰湖人唯一能爭取的或許只剩下避免被橫掃的尊嚴。