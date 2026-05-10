洛杉磯湖人在西區準決賽G3主場慘敗給奧克拉荷馬雷霆，系列賽陷入0比3的絕境。賽後，關於判罰偏袒的爭議再度成為網路熱議焦點，然而美國知名體育記者布蘭登（Brandon Rahbar）隨即曬出一組關鍵數據，顯示在罰球次數上，湖人隊實際上才是獲得較多哨音偏向的一方，引發球迷瘋傳「原來靠裁判的不是雷霆」。
G3數據揭曉：湖人罰球數倍增於雷霆
在今（10）日結束的第三戰中，雷霆隊以131比108大勝湖人。儘管許多湖人球員與評論員在場上多次質疑裁判判罰，但最終數據統計顯示，湖人本場比賽共獲得25次罰球（命中18球），而雷霆全場僅獲得10次罰球（命中8球）。
換言之，在雷霆贏球的這場比賽中，湖人的罰球次數是雷霆的2.5倍。這項數據直接反擊了所謂「裁判保送雷霆」的說法，顯示雷霆是靠著更優異的進攻效率與防守穩定性在客場取勝。
系列賽統計：湖人59罰、雷霆48罰
布蘭登進一步統整了系列賽前三戰的罰球總數：
系列賽罰球總計一覽（截至 G3）：
兩隊在系列賽中存在11次的罰球差距，這在哨音尺度上明顯對湖人更為友善。即便如此，湖人依然在系列賽中連吞三敗，這也側面證實了兩隊目前在戰術執行與戰力深度上的巨大鴻溝。
進攻模式決定哨音？雷霆的高效跳投 vs. 湖人的衝擊籃框
罰球數的領先通常反映了球隊「衝擊禁區」的侵略性。湖人依賴詹姆斯與里夫斯的切入製造犯規，因此獲得較多罰球屬於合情合理；但雷霆則是靠著精準的跳投、極低的失誤以及流暢的分享球來得分。
正如美媒所評：「如果你在領先11次罰球的情況下還輸了23分，那問題顯然不在裁判身上。」隨著0比3的局面成形，湖人除了需要調整心態減少對判罰的抱怨，更需要思考如何在哨音無偏頗的情況下，將機會轉化為實際的勝場。
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在今（10）日結束的第三戰中，雷霆隊以131比108大勝湖人。儘管許多湖人球員與評論員在場上多次質疑裁判判罰，但最終數據統計顯示，湖人本場比賽共獲得25次罰球（命中18球），而雷霆全場僅獲得10次罰球（命中8球）。
換言之，在雷霆贏球的這場比賽中，湖人的罰球次數是雷霆的2.5倍。這項數據直接反擊了所謂「裁判保送雷霆」的說法，顯示雷霆是靠著更優異的進攻效率與防守穩定性在客場取勝。
系列賽統計：湖人59罰、雷霆48罰
布蘭登進一步統整了系列賽前三戰的罰球總數：
系列賽罰球總計一覽（截至 G3）：
|球隊
|罰球命中數
|罰球總次數
|命中率
|洛杉磯湖人
|46
|59
|78%
|奧克拉荷馬雷霆
|40
|48
|83%
進攻模式決定哨音？雷霆的高效跳投 vs. 湖人的衝擊籃框
罰球數的領先通常反映了球隊「衝擊禁區」的侵略性。湖人依賴詹姆斯與里夫斯的切入製造犯規，因此獲得較多罰球屬於合情合理；但雷霆則是靠著精準的跳投、極低的失誤以及流暢的分享球來得分。
正如美媒所評：「如果你在領先11次罰球的情況下還輸了23分，那問題顯然不在裁判身上。」隨著0比3的局面成形，湖人除了需要調整心態減少對判罰的抱怨，更需要思考如何在哨音無偏頗的情況下，將機會轉化為實際的勝場。
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