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球隊 罰球命中數 罰球總次數 命中率 洛杉磯湖人 46 59 78% 奧克拉荷馬雷霆 40 48 83%

洛杉磯湖人在西區準決賽G3主場慘敗給奧克拉荷馬雷霆，系列賽陷入0比3的絕境。賽後，關於判罰偏袒的爭議再度成為網路熱議焦點，然而美國知名體育記者布蘭登（Brandon Rahbar）隨即曬出一組關鍵數據，顯示在罰球次數上，湖人隊實際上才是獲得較多哨音偏向的一方，引發球迷瘋傳「原來靠裁判的不是雷霆」。在今（10）日結束的第三戰中，雷霆隊以131比108大勝湖人。儘管許多湖人球員與評論員在場上多次質疑裁判判罰，但最終數據統計顯示，，而換言之，在雷霆贏球的這場比賽中，湖人的罰球次數是雷霆的2.5倍。這項數據直接反擊了所謂「裁判保送雷霆」的說法，顯示雷霆是靠著更優異的進攻效率與防守穩定性在客場取勝。布蘭登進一步統整了系列賽前三戰的罰球總數：兩隊在系列賽中存在11次的罰球差距，這在哨音尺度上明顯對湖人更為友善。即便如此，湖人依然在系列賽中連吞三敗，這也側面證實了兩隊目前在戰術執行與戰力深度上的巨大鴻溝。罰球數的領先通常反映了球隊「衝擊禁區」的侵略性。湖人依賴詹姆斯與里夫斯的切入製造犯規，因此獲得較多罰球屬於合情合理；但雷霆則是靠著精準的跳投、極低的失誤以及流暢的分享球來得分。正如美媒所評：「如果你在領先11次罰球的情況下還輸了23分，那問題顯然不在裁判身上。」隨著0比3的局面成形，湖人除了需要調整心態減少對判罰的抱怨，更需要思考如何在哨音無偏頗的情況下，將機會轉化為實際的勝場。