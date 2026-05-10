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▲大谷翔平即使身為現役球員，但在大聯盟、世界棒球歷史中，已是眾人望塵莫及的存在。（圖／美聯／達志影像）

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平（Shohei Ohtani）本季雖經歷打擊低潮，但仍以獨一無二的「二刀流」表現驚艷球界。密爾瓦基釀酒人傳奇打擊王「幫主」葉力奇（Christian Yelich）近日在節目中坦言，大谷的投打能力皆是一流、讓人「不敢置信」，真的會打到對手「認命」。他也提起釀酒人去年10月在國聯冠軍戰上對決道奇，大谷卻上演「單場10K、3轟」的神紀錄，讓釀酒人球員都大嘆「這也沒辦法！」無奈吞敗但也接受傳奇的誕生。現年34歲的葉力奇自2018年奪得國聯MVP後，多年來已經累積多座冠軍與打擊王稱號，已是大聯盟歷史留名的頂尖外野手。他近期在播客節目《The Old Man and The Three》中提到，大谷的投打才能是前所未見的。「我認為這真的很瘋狂。因為通常要在其中一方面成為一流都不容易了，但他恐怕在投打兩方面都是最高等級，老實說，我真的不敢置信。」葉力奇最後也笑了出來。對於大谷翔平在歷史的定位，葉力奇竟表示，「你知道嗎？他的能力甚至是貝比魯斯（Babe Ruth）都不具備的。」他接著解釋，大谷可以在投手丘上能投出超過100英里（約160公里）的球，已是球界最強投手，同時也是球界最強打者，又始終保持傲人的身體素質。談話過程中，葉力奇突然提及和大谷翔平同場對決，他說，「況且，我們在那場歷史性的比賽中被他徹底擊潰。」而他提到的比賽，就是去年10月在國聯冠軍系列賽（NLCS），釀酒人對上道奇的第4戰。大谷當時以「第1棒、投手兼指定打擊」先發上場，投球方面投滿7局，使用100球，送出10K、無失分好投。即使在投球消耗狀態下，大谷在打擊方面，於第1、4、7局敲出三響砲，甚至還達469英呎、約142.95公尺的超長巨砲，最終達成大聯盟史上首次「單場10K、3轟」的神紀錄。「感覺完全被帶走了！被他一個人打敗了。」葉力奇回憶當時並苦笑說，「厲害到那樣，就會覺得『也沒辦法了』，不然要我們怎麼辦？」他補充， 當時全隊都陷入無奈的絕望，雖然是敗方，但那場比賽也創造了歷史上棒球員難以企及的高度。葉力奇認為，這樣的紀錄或許未來也很難見到，而球員光是要在球場表現得好就很難了，但大谷卻能「泰然自若」地完成投打艱難任務，展現世代頂尖的實力。