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台灣巨砲林安可今（10）日持續代表西武獅出戰樂天金鷲，林安可本場回到先發打線，打第五棒守左外野，首打席就挨觸身球上壘，第三打席面對曾拿下單季11勝的左投藤井聖，敲出一支一壘安打後被換代跑退場，本場2打數1安打，打擊率微幅上升至2成17。林安可前天面對樂天金鷲，一棒打下致勝清壘長打，但昨戰並未獲出賽機會，今日則回到先發，交手樂天金鷲瀧中瞭太，首打席首球大腿就被觸身球打到，所幸沒有大礙。林安可第2打席則打出三壘飛球被接殺，第三打席機會出現在五局下，這次改面對曾於2024年拿下11勝5敗、防禦率2.93的強力左投藤井聖，林安可相中一顆外角滑球，拉回至右外野形成落地安打，隨後被岸潤一郎代跑取代，結束本場工作。林安可此役留下2打數1安打，沒有打點與得分進帳，打擊率上升至2成17。西武獅終場6：1橫掃樂天金鷲，拿下近期4連勝。