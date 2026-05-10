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《NOWnews》球鞋小單元「鞋槓人生」最新一集節目來到中華科大舉辦的中華盃，看看HLB高中生都穿什麼鞋，主持人18也訪問到不少人，詢問他們的球鞋偏好與選擇，到底學生買鞋最重視什麼呢？除了Kobe 6系列之外，還有意外黑馬誕生？一起看下去吧！泰山高中球員除了adidas Dame 9之外，也喜歡穿Kobe 6系列，而且是亮色系，展現年輕球員愛秀的特色，18笑說，「年輕人就是騷包。」新民高中（強恕高中）球員則大多選擇Nike GT Cut系列鞋款，受訪者本人則穿著Curry系列，認為這款鞋在止滑方面表現很好，另外也有人選Kobe 6。此外，包含LeBron 20也是許多人喜歡的款式，18也補充道，20算是近期非常好穿的鞋款，過往都做高筒比較厚重，這次是低筒，讓市場接受度更高，更多年輕人喜歡穿，完整內容請看本期「鞋槓人生」。