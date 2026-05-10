效力日本職棒（NPB）福岡軟銀隊外野手周東佑京今（10）日用「腳程」寫下紀錄，在3局下發動「盜本壘」，並且成功跑回追平分，繼1997年稻葉篤紀後，相隔29年再有例行賽「獨自盜本壘」的紀錄。不過周東在賽後受訪時卻流下男兒淚，在「母親節」這天大放異彩，周東將好表現獻給已故的母親，「我覺得媽媽好像在對我說『差不多該好好加油了』，帶著這樣的心情打完這一天，很高興自己能有好的表現。」
周東佑京成功「盜本壘」 寫相隔29年日職紀錄
此役周東佑京扛軟銀隊開路先鋒、中外野手，首打席遭到羅德隊先發投手毛利海大三振，3局下第2打席周東成功復仇，在一壘有跑者時，敲出右外野三壘安打，替軟銀隊追回1分，1：2落後，下一棒近藤健介敲出二壘飛球出局，周東仍停留在三壘。
輪到柳田悠岐打擊時，周東果斷選擇在第1球就起跑，並以頭部滑壘衝向本壘，羅德隊捕手松川虎生試圖接球後觸殺，但球從手中套掉出來，主審原本判定出局，但立刻改判盜壘成功，周東憑藉一己之力，替軟銀隊追平比分。
據《日刊體育》報導，日職最著名的「獨自盜本壘」案例，是2004年明星賽時，當時效力火腿隊的新庄剛志成功達成；然而在例行賽中，則是自1997年7月28日養樂多隊稻葉篤紀在對陣廣島隊時達成以來，睽違已久的罕見紀錄。
周東佑京賽後受訪時落淚 想起已故母親的溫柔
最終軟銀隊以8：3逆轉羅德隊，周東此役4打數2安打、2打點、2盜壘，賽後站上英雄訪問台，談到已故的母親時，周東留下了男兒淚。
在「母親節」這天大放異彩，周東賽後談到盜本壘的感想，「當時覺得（時機）有點不妙，但結果就是一切，幸好最後是是安全盜壘。」緊接著周東的情緒變得感性，「今天是母親節，我覺得媽媽好像在對我說『差不多該好好加油了』，帶著這樣的心情打完這一天，很高興自己能有好的表現。」
周東的母親於2024年過世，這場精彩的表現正是獻給母親，周東語帶哽咽表示，「媽媽真的很溫柔，她總是帶頭為我的表現感到高興。今天我真的很想對她說聲『謝謝』。」語畢，周東淚水滑落了他的臉龐。
我是廣告 請繼續往下閱讀
此役周東佑京扛軟銀隊開路先鋒、中外野手，首打席遭到羅德隊先發投手毛利海大三振，3局下第2打席周東成功復仇，在一壘有跑者時，敲出右外野三壘安打，替軟銀隊追回1分，1：2落後，下一棒近藤健介敲出二壘飛球出局，周東仍停留在三壘。
輪到柳田悠岐打擊時，周東果斷選擇在第1球就起跑，並以頭部滑壘衝向本壘，羅德隊捕手松川虎生試圖接球後觸殺，但球從手中套掉出來，主審原本判定出局，但立刻改判盜壘成功，周東憑藉一己之力，替軟銀隊追平比分。
據《日刊體育》報導，日職最著名的「獨自盜本壘」案例，是2004年明星賽時，當時效力火腿隊的新庄剛志成功達成；然而在例行賽中，則是自1997年7月28日養樂多隊稻葉篤紀在對陣廣島隊時達成以來，睽違已久的罕見紀錄。
最終軟銀隊以8：3逆轉羅德隊，周東此役4打數2安打、2打點、2盜壘，賽後站上英雄訪問台，談到已故的母親時，周東留下了男兒淚。
在「母親節」這天大放異彩，周東賽後談到盜本壘的感想，「當時覺得（時機）有點不妙，但結果就是一切，幸好最後是是安全盜壘。」緊接著周東的情緒變得感性，「今天是母親節，我覺得媽媽好像在對我說『差不多該好好加油了』，帶著這樣的心情打完這一天，很高興自己能有好的表現。」
周東的母親於2024年過世，這場精彩的表現正是獻給母親，周東語帶哽咽表示，「媽媽真的很溫柔，她總是帶頭為我的表現感到高興。今天我真的很想對她說聲『謝謝』。」語畢，周東淚水滑落了他的臉龐。